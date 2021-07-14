14 июля 1969 года - начало новой эпохи. С благодарностью и уважением к памяти великого Гейдара Алиева

Я счастливый человек. Не только потому, что окружен любовью и вниманием своей прекрасной семьи, своих замечательных друзей. И не только потому, что добился, скажу без ложной скромности, уважения в обществе. Я счастлив еще и потому, что увидел совершенно разные этапы развития Азербайджана - советской республики, а потом и обретшего независимость государства. И сегодня, с высоты прожитых лет, я могу с гордостью рассказать детям и внукам о том, как начиналось строительство того мощного, развитого государства, которым мы все сейчас гордимся.

Предположу, что вряд ли кто-то из жителей Азербайджанской ССР в солнечный день 14 июля 1969 года мог предполагать, что в их жизни и в жизни всей республики наступает новая эпоха. Но именно тогда, в этот исторический день она и началась. На пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана первым секретарем ЦК был избран Гейдар Алиев. Тогда не было интернета и социальных сетей. Да и телевизоры были далеко не во всех домах жителей республики. Поэтому, как это не удивительно ныне прозвучит, нового руководителя республики не все жители советского Азербайджана знали в лицо.

И я прекрасно помню, к каким удивительным ситуациям это приводило. Ведь Гейдар Алиев первым из руководителей советских республик стал практиковать такие привычные для современных политиков "выходы в народ". Это был поистине революционный подход молодого, прекрасно подготовленного, невероятно трудолюбивого политика.

В целом же, Гейдар Алиев еще в советское время смотрел в будущее, предвидел его. Он, как показало время, осознавая неизбежность обретения Азербайджаном независимости, огромное значение придавал формированию национальных кадров во всех областях - от военной до научно-технической, от культурной до спортивной. Мы все это тогда чувствовали. Мы все ощущали поддержку этого гениального политика.

Первая моя встреча с Гейдаром Алиевым состоялась в 1972 году, когда я был первым секретарем Орджоникидзевского райкома комсомола. Я ее помню потому, что такие встречи никогда не забываются. Высокий, прекрасно сложенный, с голливудской улыбкой, умеющий сразу расположить к себе любого собеседника Гейдар Алиев был той самой Личностью, даже мимолетное общение с которой способно кардинально изменить жизнь человека.

Мне же посчастливилось, будучи директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, не раз видеться, общаться с ним. Именно посчастливилось. Нет слова, более точно передающего все глубочайшее почтение к памяти и заслугам того, кто по праву ныне именуется Общенациональным лидером азербайджанского народа. Потому что о величии Гейдара Алиева говорят его достижения, как на посту руководителя советского Азербайджана, так и на посту Президента независимого Азербайджана.

Нет ни одной сферы деятельности, которая бы не была связана с его именем. При этом, Гейдар Алиев оставил о себе память как о блестящем управленце, когда пошел на повышение в Москву. Он был заместителем председателя Совета министров СССР - империи, супердержавы, имевшей огромное влияние на все происходящие в мире процессы. Прекрасно помню, как мы все гордились успехами Гейдара Алиева. И как переживали, когда в результате интриг Михаила Горбачева, развалившего огромную империю и лично виновного в крови и конфликтах на огромном геополитическом пространстве, Гейдар Алиев оказался лишен высокой должности.

Но даже тогда, в самые сложные годы в своей жизни, он сохранял поразительное чувство собственного достоинства, убежденности в правоте выбранного пути. Он всегда был тем, для кого интересы азербайджанского народа стояли превыше всего. Потому он, невзирая на совершенно очевидную опасность для жизни, осудил кровавое преступление советской армии в январе 1990 года, который в Баку называли "черным".

Именно эта поразительная смелость, мужество, отвага в самые кульминационные и переломные моменты новейшей истории Азербайджана позволили Гейдару Алиеву построить страну, которая ныне является безусловным политическим, экономическим и военным лидером региона.

Я видел все это. Я являюсь свидетелем того титанического труда, который был возложен Гейдаром Алиевым на алтарь нашего нынешнего счастливого, безопасного настоящего и, уверен, еще более замечательного будущего. И я до последнего дня своей жизни буду рассказывать об этом детям и внукам. Чтобы помнили. Чтобы ценили. Чтобы передавали из поколения в поколение чувство безграничного уважения и благодарности к тому, кто пришел к власти 14 июля 1969 года, чтобы начать строительство Дома для каждого азербайджанца.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета