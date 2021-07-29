Если Армения вздумает идти на самоубийство, мы ей поможем

Наши соседи армяне обладают на удивление короткой памятью и просто поразительной неспособностью жить без чьей-то указки. Из столетия в столетие им отводится незавидная роль пешек в играх держав. 10 ноября 2020 года армянскому народу впервые в его истории была предоставлена возможность положить конец этой порочной практике, ведущей в никуда. Но соседи не сумели ее по достоинству оценить.

В ночь на 28 июля Вооруженные силы Армении, начиная с примерно 00:50, с боевых позиций, расположенных в Басаркечарском районе РА, в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района, сообщает Минобороны. В результате были ранены двое наших бойцов. К счастью, раны оказались не смертельными. Против провокаторов были приняты адекватные меры. Азербайджан согласился на инициативу российской стороны прекратить огонь с 10.00 утра, однако противник не проявил сознательности, подключив к обстрелам танки и минометы.

Суть последних событий на государственной границе, в принципе, ясна. Армения оказалась неспособна к восприятию новых реалий, в которых внешнее влияние на нее было нивелировано победой Азербайджана, и в результате снова оказалась разменной картой в чужой игре, еще более опасной, потому что нынешние развития могут поставить под вопрос уже ее собственную государственность. Несмотря на привычную для нее роль марионетки, именно она, Армения, при любом раскладе несет ответственность за происходящее, именно она будет расплачиваться - и расплачивается за глупость и продажность своих политиков, не сумевших воспользоваться открывшимся для армянского народа окном возможностей. Не авторы нынешнего сценария поджога региона, а он, Ереван ответственен за потери и раны солдат, и армянских, и азербайджанских. И спрашивать азербайджанская сторона будет очень строго и именно с него.

"Армения полностью отвечает за те провокации, что происходят на границе. Впредь Азербайджан, соблюдая все международные нормы, информируя международные структуры о нарушениях со стороны Армении, резко, адекватно и очень строго будет наказывать армянскую сторону", - сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Мы сейчас строим свою государственную границу. Естественно, есть силы, которые пытаются этому помешать. Не знаю, подчиняются они центральной власти или нет - нам до этого дела нет, это не имеет значения, спрашивать будем с армянских властей. Армения стремится к дестабилизации и пытается помешать Азербайджану. Отсюда и далеко идущие планы, которые кажутся армянам достижимыми, но это очередной миф. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Что касается границ, то существуют международно признанные границы и они будут восстанавливаться на основе соответствующих карт. Азербайджан победил, освободил свои земли от оккупантов и теперь строит свою государственную границу. Никому не под силу ему в этом помешать.

Поставленные армянами цели - миф. Никто не сможет препятствовать Азербайджану в восстановлении своей государственной границы, а на международно признанные армянские территории мы не претендуем.

Это все ясно как дважды два. Хочет того Армения или нет, существуют международные нормы, международно признанные подходы. Хоть они и не признаются Арменией, но это не снимает с нее ответственности за оккупацию и то, что она творила тридцать лет на наших территориях. Ей также придется отвечать за сегодняшние провокации.

Вооруженные силы Азербайджана выполняют поставленные перед ними задачи и в плане безопасности границ, и в плане защиты территориальной целостности. Думаю, азербайджанская сторона до сих пор ждала и не очень строго относилась к подобным шагам Армении, принимая во внимание предстоящие выборы. Но теперь выборы прошли и никаких отговорок у Армении нет. Она полностью отвечает за те провокации, что происходят на границе. Впредь Азербайджан, соблюдая все международные нормы, информируя международные структуры о нарушениях со стороны Армении, резко, адекватно и очень строго будет наказывать армянскую сторону. А именно - жестко подавлять те точки, откуда исходят нарушения и провокации. Такая задача поставлена перед Вооруженными силами Верховным главнокомандующим. Президент Ильхам Алиев обратил внимание на сложившуюся ситуацию, министр обороны Закир Гасанов дал соответствующие поручения повысить бдительность и предотвратить любую попытку агрессии и любую провокацию. Эти меры претворяются в жизнь.

К сожалению, у нас есть шехиды, есть раненые, но у армянской стороны больше потерь. И вина за эти потери полностью лежит на Армении. Все, что происходит сегодня на границе, вредит только Армении. Азербайджану эти провокации навредить не могут. Мы все равно продолжим выполнять поставленные задачи в рамках территориальной целостности нашей страны.

Поэтому ничего особо серьезного в ситуации на границе я не вижу. Я не вижу задач, которые не смогли бы выполнить Вооруженные силы Азербайджана - на границе ли, в Карабахе ли они полностью контролируют ситуацию. У нас достаточно сил, средств и ресурсов для выполнения поставленных перед ВС задач. Эти задачи будут выполнены, а армяне, как и всегда, останутся при своих мифах.

Есть силы, которые хотят на фоне этой напряженности замедлить процесс открытия Зангезурского коридора. Ведь в сегодняшней ситуации, в этой напряженности, конечно, обсуждения вопроса коридора затормаживаются. С другой стороны, мы знаем, что вопрос с Зангезурским коридором, в принципе, решен. Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о готовности Азербайджана выполнить свою часть обязательств. Определенные обязательства по трехстороннему заявлению имеет и Россия.

На сегодня ничего невероятного, на мой взгляд, не происходит. Подобное поведение и нарушение договоренностей мы видели со стороны Армении тридцать лет. Просто раньше это происходило на нашей территории, а теперь - на государственной границе. Вооруженные силы, Пограничная служба с честью справятся с этой ситуацией.

Если даже Армения замахнется на какие-то далеко идущие планы, железный кулак напомнит ей о мощи Азербайджана. Мы давили во время войны и будем продолжать давить все агрессивные вылазки со стороны противника. Азербайджан тридцать лет терпел все это, ожидая, что Минская группа ОБСЕ, международные законы наконец начнут работать и конфликт разрешится мирным путем в рамках территориальной целостности нашей страны. Но мы этого не дождались и решили проблему самостоятельно. Главную задачу Азербайджан выполнил, решит и нынешние проблемы, создающиеся армянской стороной.

Армении нечем, как говорится, крыть, и задумывать какие-то грандиозные планы для нее было бы безумием. Азербайджан следует международным нормам и решает задачи на своей территории, в рамках своих международно признанных границ. А если Ереван все же вздумает пойти на самоубийство, мы ему поможем.

Лейла Таривердиева