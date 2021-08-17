На выставке IDEF-2021 обсуждено военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и турецкими компаниями

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара 17 августа принял участие в торжественной церемонии открытия проводимой в Стамбуле Международной выставки оборонной промышленности IDEF - 2021.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе оборонного ведомства Азербайджана, на выставке министр обороны ознакомился с вооружением, техникой и средствами военного назначения, которые производятся различными компаниями.

В рамках визита генерал-полковник Закир Гасанов встретился с руководителями компаний ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN и других предприятий Министерства оборонной промышленности Турции.

В ходе встреч стороны обменялись мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.