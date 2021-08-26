ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре

26 августа с 02:25 до 03:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Загалы Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

Ответным огнем противник был подавлен.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.