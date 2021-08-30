https://news.day.az/politics/1374235.html Вторая Карабахская война актуализировала вопрос о пленных и пропавших без вести азербайджанцах - МККК
Вторая Карабахская война актуализировала вопрос о пленных и пропавших без вести азербайджанцах - МККК
Вторая Карабахская война актуализировала вопрос о пленных, пропавших без вести и взятых в заложники азербайджанцах.
Об этом сказала представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр, сообщает Day.Az.
По ее словам, МККК делает все возможное для уточнения информации о пленных и передачи ее их семьям.
"МККК оказывает и будет оказывать поддержку странам для информирования о судьбах пленных и без вести пропавших лиц", - сказала Бауэр.
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