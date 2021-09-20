В отчете Doing Business за 2020 год наблюдалась предвзятость

Отчеты Doing Business от организации, которая официально прекратила составление и публикацию рейтингов, играли важную роль в определении благоприятного делового и инвестиционного климата в странах, а также текущей ситуации в мировой экономике. Но, к сожалению, в рейтинговом отчете за 2020 год наблюдалась предвзятость.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов, передает Day.Az.

По его словам, в ходе внутреннего и внешнего аудита Всемирного банка был выявлен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов, и эти изменения не соответствовали методологии проекта. Как отмечалось, эти изменения в рейтингах были сделаны под давлением экс-главы ВБ Джима Ён Кима, руководителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и одного из создателей рейтинга - Симеона Дянкова.

"Расследование показало, что в 2018 году был умышленно улучшен рейтинг Китая, в 2020 году - Саудовской Аравии, а рейтинг Азербайджана, наоборот, был занижен. При обсуждении отчета Doing Business 2020 в разделе по Азербайджану в 2019 году Дянков отказался учитывать итоги ряда реформ в стране. Разумеется, это было проявлением предвзятой позиции в отношении Азербайджана.

Но, к сожалению, определенные элементы за границей, не знающие о чем идет речь в отчете Doing Business и занимающие радикальную позицию, обвиняют в этом наше правительство, отмечая, что Азербайджан якобы предоставил недостоверную информацию для подготовки отчета. Прежде всего хочу отметить, что если бы это было так, то рейтинг Азербайджана улучшился бы, как и рейтинги Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Привлеченные Международным банком аудиторы определили, что при составлении раздела рейтинга по Азербайджану Doing Business предвзято указал, что проводимые в нашей стране реформы якобы заморожены, и других разъяснений не приводилось. В заявлении Всемирного банка не говорится о предоставлении правительством Азербайджана неверной информации, как отмечает радикальная оппозиция. Напротив, это в отношении Азербайджана была совершена фальсификация", - сказал Азер Бадамов.