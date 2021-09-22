https://news.day.az/politics/1382841.html Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке
Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении на полях Генассамблеи ООН. Как сообщает Day.Az, об этом в интервью ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"В настоящее время тройка сопредседателей планирует встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - как друг с другом, так и с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Если встреча состоится, то это станет хорошим знаком в том плане, что процесс нормализации между двумя странами приобрел практические очертания", - сказал он.
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