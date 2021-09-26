Акиф Меликов: Президент Ильхам Алиев искусно переиграл Армению и ее покровителей как гроссмейстер любителей

Прусский военачальник, военный теоретик Клаузевиц является автором изречения о том, что война есть продолжение политики другими средствами. Азербайджан, возглавляемый Президентом и Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, год назад продемонстрировал всему миру блестящий пример практической реализации данного постулата.

На протяжении долгих лет наша страна готовилась к самому важному, историческому событию - к священной войне за освобождение своих оккупированных территорий. За эти годы было много рассуждений политиков, журналистов, политологов из самых разных стран мира о том, на кого работает время в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и азербайджанская армия дали исчерпывающий ответ на данный вопрос.

Долгих семнадцать лет, с момента своего прихода к власти, Президент Ильхам Алиев строил страну, такую, которая имела бы колоссальное, определяющее экономическое, демографическое, политическое, военное превосходство над противником. Это была та самая стратегия Ильхама Алиева, которую уже изучают и еще будут изучать в лучших вузах мира, как пример с ювелирной точностью просчитанной координации всех усилий, направленных на достижение важнейшей цели.

Армянская сторона, как и ее различные покровители явно просчитались. Видя, казалось бы, совершенно очевидное стремительное экономическое укрепление Азербайджана, они так и не поняли, что это всего лишь средство достижения важнейшей цели - победы в войне за наши земли, за нашу правду, за наше право добиваться торжества справедливости там, где, казалось бы, все против нас.

Да, мировое армянство является очень серьезной силой. Оно обладает капиталами в сотни миллиардов долларов, которые расходовались и продолжают расходоваться на покупку лояльности политиков, общественных деятелей, журналистов и людей искусства в ведущих странах мира. И только такой гениальный стратег, как Президент Ильхам Алиев мог взять верх над столь грозным противником. Он день и ночь трудился над укреплением государства не только экономически, но и политически. В итоге, Азербайджан добился роста своего авторитета в мире. Всего один пример - десять лет назад наша страна стала членом семьи Движения неприсоединения. Это был очень правильный шаг, являвшийся далеко не всеми и не сразу понятой частью будущей победоносной стратегии Президента Ильхама Алиева.

А тем временем, уже в 2016 году единогласным решением всех государств-членов данной организации Азербайджану было поручено председательство в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах. Это было свидетельство достижения еще одной важнейшей цели - стремительного увеличения числа истинных друзей нашего государства. Это была одна из важнейших составляющих будущей великой победы в войне, которая началась 27 сентября 2020 года.

Вспомните, что в октябре 2020 года в рамках онлайн-заседания, проведенного на уровне министров, было принято специальное заявление о том, что страны Движения неприсоединения поддерживают справедливую позицию Азербайджана и выражают солидарность с нашей страной в ее усилиях, направленных на восстановление своей территориальной целостности.

Кроме того, во время 44-дневной войны некоторые члены Совета Безопасности ООН, не учитывая резолюции Совбеза, принятые в 1993 году, попытались принять предвзятую, антиазербайджанскую резолюцию. Однако в ходе обсуждений в Совете Безопасности семь членов Движения неприсоединения, поддержавших позицию Азербайджана, настояли на добавлении в обсуждаемый текст ссылки на вышеотмеченные резолюции самого же СБ от 1993 года.

Все это - результат блестящей, детально продуманной внешнеполитической доктрины нашего государства, во главе которого стоит политический деятель мирового масштаба. По сути, Президент Ильхам Алиев сумел просчитать все возможные действия Армении и ее покровителей. Он сделал их бессмысленными, бесполезными. Он искусно переиграл их, как гроссмейстер любителя. И это тоже была война, разве что протекавшая не на поле боя, а на внешнеполитической арене. Успех, в которой в очень немалой степени обеспечили блестящие интервью главы Азербайджана ведущим мировым СМИ в ходе 44-дневной войны. Глава государства доказал в данном случае, что и один может быть в поле воином. Он на блестящем английском, русском, турецком, азербайджанском языках доводил до мира справедливую, обоснованную позицию Азербайджана. Он сумел выставить в нелепом виде журналистов ряда известных мировых СМИ, которые попытались выстоять в интеллектуальной дуэли с Президентом Ильхамом Алиевым. Они просто не поняли, с каким политическим лидером, с каким великим стратегом, полемистом, государственным деятелем имели честь вести разговор. Не поняли и были посрамлены.

А Азербайджан посрамил всех скептиков, веривших в мифы о "непобедимости" армянской армии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, год за годом, день за днем усиливавший нашу армию, сделавший ее самой боеспособной не только на Южном Кавказе, но и одной из сильнейших на всем постсоветском пространстве, готовился доказать торжество изречения Клаузевица о сути войны.

О том, насколько точны были время и место мощного ответного удара по противнику, говорит то, что в течение 27 сентября, первого дня интенсивных действий, Азербайджану удалось уничтожить 60 процентов средств ПВО армян в Карабахе и 40 процентов армянской артиллерии. Этот молниеносный удар фактически подорвал большую часть оборонительных возможностей Армении на самой ранней стадии войны и создал условия, в которых разворачивались остальные боевые действия.

Президент Ильхам Алиев, проявив себя как блестящий стратег и тактик, сумел переиграть противника, который был уверен в том, что основной удар нашей армии будет нанесен в Агдамском направлении, которое предоставляло прямой доступ к Ханкенди. Но не оно было выбрано в качестве основного направления атаки. После того, как армянской стороной в июле этого года нам были переданы карты минных полей Агдамского района, была еще раз доказана правильность данного решения.

По сути, благодаря грамотной военной тактике и стратегии Президента Ильхама Алиева, были спасены жизни огромного количества наших военнослужащих. Да, именно заботой о каждом из них была проникнута вся наступательная операция нашей армии, вся суть огромной работы. Закупка самых современных турецких и израильских БПЛА - это тоже свидетельство ценности жизни азербайджанского военнослужащего в глазах Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, который золотыми буквами вписал свое имя в мировую военную историю. Азербайджан совершил невероятное - одержал победу, при которой количество жертв у постоянно наступающей стороны оказалось на тысячи и тысячи человек меньше, чем у обороняющейся.

Азербайджан первым в новейшей истории сумел восстановить свою территориальную целостность, разрешив навсегда конфликт, считавшийся "замороженным". Азербайджан блестяще победил в войне, которая была классическим продолжением политики другими средствами. И всеми этими своими победами и мы, ныне живущие, и будущие поколения обязаны мужеству азербайджанского воина, единству нашего народа и гениальному стратегу, тактику и политику Президенту Ильхаму Алиеву.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана,

директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета