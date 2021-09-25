Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Кыргызстана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на азербайджанский МИД.

Стороны на встрече отметили успешное развитие связей в двусторонних и многосторонних форматах, провели обмен мнениями по перспективам их расширения.

Также было выражено взаимное удовлетворение расширением двусторонней договорно-правовой базы, укреплением сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, научно-образовательной, туристической, сельскохозяйственной, культурной и других сферах.

Кроме того, было подчеркнуто, что осуществляется плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций.

Стороны обсудили текущие вопросы международной повестки, в том числе ситуацию в регионах.

Байрамов также проинформировал своего кыргызского коллегу о ситуации на освобожденных территориях.

Казакбаев попросил Байрамова передать главе Азербайджанского государства поздравительное письмо от президента Кыргызстана по случаю 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Стороны на встрече обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе вопросы региональной и международной безопасности.