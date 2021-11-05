Международный центр Низами Гянджеви как точка притяжения для всего мира

В Баку начал работу VIII Глобальный Бакинский форум, проводимый под патронажем Президента Ильхама Алиева и организованный Международным центром Низами Гянджеви.

За годы проведения Бакинский форум превратился в центр притяжения для представителей политических элит и лидеров со всего мира. Так, к участникам нынешнего форума обратились с приветствием такие влиятельные политики, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Папа Римский Франциск и другие. Все это свидетельствует об авторитете, который бакинская платформа завоевала на мировой арене.

На этот раз темой форума выбран "Мир после COVID-19". Помимо того, что тема крайне актуальна, она еще и очень широка и вбирает в себя практически все аспекты жизнедеятельности и развития человечества. Фактически, в Баку сегодня обсуждают, есть ли жизнь после пандемии и какой она должна быть. И это то, что заботит всех без исключения.

Вопросы, поднимаемые на Бакинском форуме, обычно носят глобальный характер, поэтому гостей на нынешней встрече, как всегда, много и представляют они более 40 стран. Это бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, известные политики и общественные деятели. Всего в VIII Глобальном Бакинском форуме, организованном в связи с пандемией в гибридной форме, принимают участие около 300 гостей. Они будут обсуждать на панельных сессиях такие важные вопросы, как "Новый мировой порядок после COVID-19", "Новая мировая экономика", "Мир, безопасность и права человека в новую эру", "Борьба с изменением климата и удовлетворение глобальных энергетических потребностей", "Здравоохранение и вакцинация людей", "Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности" и так далее. Состоятся также дискуссии о ситуации в Евросоюзе, на Балканах и на Южном Кавказе.

Глобальный Бакинский форум проводится уже восьмой раз, но до сих пор у кого-то возникают вопросы в связи с тем, что организуется это мероприятие политического звучания структурой, носящей имя поэта Низами Гянджеви. Некоторым кажется, что центр имени поэта должен заниматься только гуманитарной и культурной тематикой. Дело в том, что создавался Международный центр Низами Гянджеви действительно в связи с юбилеем великого Низами. Центр был учрежден указом Президента Ильхама Алиева на специальном собрании, проведенном 30 сентября 2012 года в Гяндже в рамках празднования 870-летия со дня рождения поэта. Однако с самого начала структура взяла курс на превращение во влиятельную международную организацию именно общественно-политического звучания. Хотя научно-исследовательская составляющая в деятельности структуры, конечно же, сохраняется. Изучение наследия Низами, сохранение его для будущих поколений, проведение исследований в области литературы и искусства, научного наследия мусульманского востока и др. задачи входят в цели деятельности Международного центра Низами.

Однако по мере развития структуры расширялся и спектр охваченных ею вопросов, и ныне центр превратился в глобальную платформу, на которой обсуждаются важные вопросы, ищутся решения. Платформу, которая оперативно реагирует на изменения в регионе и мире.

В своем выступлении на открытии нынешнего форума Президент Ильхам Алиев сказал: "Достаточно просто взглянуть на список сегодняшних участников, выступающих, влиятельных лиц, которые обратятся к Форуму, чтобы сказать, что Международный центр Низами Гянджеви за относительно короткий срок превратился в один из немногих ведущих и обладающих большим потенциалом международных институтов, аккумулировавших знания, опыт и взгляды интеллигенции, государственных чиновников, политиков, журналистов, государственных деятелей и членов гражданского общества".

Международный центр Низами Гянджеви является неправительственной организацией, объединяющей бывших глав государств и правительств, влиятельных политиков, международных экспертов из различных стран - а именно, из 44-х. Сопредседателями Центра являются Вайра Вике-Фрейберга, бывший президент Латвийской Республики (1999-2007), доктор Исмаил Серагельдин, бывший вице-президент Всемирного банка (1992-2000), Эльнур Алиев (исполнительный директор) и Ровшан Мурадов (генеральный секретарь).

Уже через год, в мае 2013 года, центр с успехом организовал первый форум. Тогда он назывался Южно-кавказским. Следующий, второй форум, организованный центром в апреле 2014 года при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Мадридского клуба, поднял свой статус до II Глобального форума открытых обществ. III Глобальный форум открытых обществ состоялся в Баку в апреле 2015 года, на нем обсуждались пути восстановления доверия в новом мировом порядке.

Через год Международный центр Низами Гянджеви выступил организатором IV Глобального Бакинского Форума (март 2016-го). Форум еще более повысил свой статус и закрепил Баку как важную площадку международных дискуссий. В этот раз встреча видных политических и общественных деятелей мира не ограничилась узкой тематикой, а была посвящена темам этнических, религиозных, политических конфликтов, энергобезопасности, экологии, образования и так далее. Не удивительно, что очередной, V Глобальный Бакинский форум (март 2017-го) вывел на обсуждение такую масштабную тему, как "Будущее международных отношений: силы и интересы". Темой VI Глобального Бакинского Форума (март 2018-го) была "Преодоление разрыва в построении инклюзивных обществ". VII Глобальный Бакинский форум (март 2019-го) поднял чрезвычайно широкую и глубокую тему - "Новая внешняя политика мира".

VIII Глобальный Бакинский форум, запланированный на 2020 год, был отложен из-за пандемии COVID-19.

Каждый из проведенных форумов посещали сотни иностранных гостей. Каждое такое мероприятие помогало в лучшем узнавании Азербайджана и укрепляло его место в качестве страны, всегда идущей в ногу со временем и даже опережающей его.

Международный центр Низами Гянджеви тесно сотрудничает с Клубом Подгорицкого (Босния), Фондом Марианны В. Вардинояннис (Греция), Фонд Соломона Гуггенхайма (США), Китайским институтом инноваций и стратегии развития, Китайским институтом иностранных дел, Институтом Тайхэ (КНР), такими влиятельными структурами, как Национальный комитет по внешней политике (США), Институт Берггрюена, Центр Роберта Ф. Кеннеди по правам человека (США), Итальянское общество международных организаций, Всемирная академия искусств и наук (WAAS) и др. Список членов правления центра можно найти в Интернете, приведем лишь некоторые имена: экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, директор Александрийской библиотеки Исмаил Серагельдин, экс-президент Болгарии Петр Стоянов, экс-президент Сербии Борис Тадич и многие другие. В прошлом году список членов структуры пополнился новыми именами, среди которых экс-премьер Великобритании Гордон Браун, бывший вице-премьер и глава МИД Израиля Ципи Ливни и др.

В сентябре этого года состоялось вручение 20-й Премии Низами Гянджеви. Она была присуждена председателю Попечительского совета Фонда Соломона Р. Гуггенхайма Венди Фишер. А в целом среди обладателей премии были такие выдающиеся деятели, как Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, бывший президент Турции Сулейман Демирель, бывший президент США Билл Клинтон, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, король Иордании Абдалла II, Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси, посол доброй воли ЮНЕСКО Марианна В. Вардинояннис, бывший генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали, лауреат Нобелевской премии мира Кайлаш Сатьярти.

Международный центр Низами Гянджеви не ставит целью прикрываться громкими именами. С самого начала своей деятельности структура работает в активном режиме, создавая новые контакты, заключая договоренности, расширяя границы и увеличивая число друзей. Достаточно делегации центра появиться в какой-то стране или на каком-то мероприятии, как все начинает работать. На многочисленных встречах, выставках и других мероприятиях, проведенных центром за прошедшие годы в различных странах, были не только найдены новые друзья и партнеры, очень многое было сделано для пропаганды азербайджанской культуры среди общественности этих стран. С американским музеем Метрополитен подписан договор о проведении здесь выставок и других проектов в сфере культуры. Кстати, в этом музее хранятся редкие рукописи Низами Гянджеви.

С 2013 года в различных странах центром проводятся выставки оригинальных рукописей и иллюстраций, посвящённых "Хамсе" Низами.

В мае центр провел видеоконференцию "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества", в которой принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Оценивая работу Международного центра, глава государства сказал: "Центр очень мудро адаптировался к новым условиям, независимо от ситуации, связанной с пандемией, продолжил свою деятельность в новом формате. Вместе с тем, за восемь лет активной работы Центр стал одним из ведущих международных институтов мира. Его обширная деятельность на самом деле служит делу мира, сотрудничества, безопасности и стабильности на планете. Членами Центра являются известные в мире политики, на протяжении многих лет руководившие своими странами или же международными организациями. Ваш опыт действительно уникален. Словом, считаю, что консолидация такого опыта является редким явлением в современном мире".

Платформа ещё больше утверждается в качестве нестандартной, интеллектуальной, весомой международной оранизации, привлекающая внимание лидеров и крупных политиков со всего мира, о чем, как мы отметили в начале, свидетельствуют приветствия высокопоставленных лиц ведущих стран в адрес Бакинского форума. Представленные в руководящих органах и среди членов Международного центра Низами Гянджеви деятели являются влиятельными и авторитетными участниками международной общественно-политической арены, политиками, общественными деятелями и деятелями культуры.

Обсуждения на полях VIII Глобального Бакинского форума уже начались. И не будет удивительным, если к третьему дню дискуссий участники форума выведут таки формулу того, каким же ему быть, миру после COVID-19.

Лейла Таривердиева

заслуженный журналист Азербайджана