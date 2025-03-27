Стало известно о дальнейших планах Макгрегора

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор пока не собирается завершать свою карьеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали в команде бойца.

Ранее Макгрегор заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии на выборах, которые состоятся 11 ноября 2025 года.

"Конор активно участвует в общественных и бизнес-проектах, но на данный момент разговоров о завершении карьеры не ведется", - сообщил источник агентства.

Макгрегору 36 лет. Его последний бой состоялся в 2021 году, когда он проиграл американцу Дастину Порье. В общей сложности на его счету 22 победы и 6 поражений в ММА.