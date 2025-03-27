https://news.day.az/sport/1740065.html Стало известно о дальнейших планах Макгрегора Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор пока не собирается завершать свою карьеру. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали в команде бойца. Ранее Макгрегор заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии на выборах, которые состоятся 11 ноября 2025 года.
Стало известно о дальнейших планах Макгрегора
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор пока не собирается завершать свою карьеру.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали в команде бойца.
Ранее Макгрегор заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии на выборах, которые состоятся 11 ноября 2025 года.
"Конор активно участвует в общественных и бизнес-проектах, но на данный момент разговоров о завершении карьеры не ведется", - сообщил источник агентства.
Макгрегору 36 лет. Его последний бой состоялся в 2021 году, когда он проиграл американцу Дастину Порье. В общей сложности на его счету 22 победы и 6 поражений в ММА.
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