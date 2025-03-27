https://news.day.az/society/1740078.html В Баку вернутся ветры - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов с 28 по 30 марта ожидается ветреная погода. Как передает Day.Az, Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности.
В Баку вернутся ветры - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов с 28 по 30 марта ожидается ветреная погода.
Как передает Day.Az, Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности.
По информации службы, юго-западный ветер с силой 13.9-20.7 м/с будет преобладать в Баку, Гобустане, Гаджигабуле, Хызы, Мингячевире, Сиязане, Шабране, Нафталане, Дашкесане, Кяльбаджаре, Зангилане и Лачыне.
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