В Баку вернутся ветры

В Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов с 28 по 30 марта ожидается ветреная погода.

Как передает Day.Az, Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности.

По информации службы, юго-западный ветер с силой 13.9-20.7 м/с будет преобладать в Баку, Гобустане, Гаджигабуле, Хызы, Мингячевире, Сиязане, Шабране, Нафталане, Дашкесане, Кяльбаджаре, Зангилане и Лачыне.