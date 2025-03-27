Представлен новый кроссовер Xiaomi

Появились первые снимки нового электрического кроссовера Xiaomi. Глава IT-корпорации Лэй Цзюнь поделился серией фотографий модели YU7 при естественном освещении, тогда как прежде электрокар демонстрировали только в закрытых помещениях. Можно рассмотреть LiDAR на крыше, как у седана SU7, а также один из 26 дизайнов колесных дисков, которые будут доступны для YU7. Что же касается габаритов "зеленого" кроссовера, то по размерам он сопоставим с BMW X5 и Lexus RX.

СarNewsChina пишет, что Xiaomi YU7 выйдет на рынок Китая в период с июня по июль этого года, а стоить будет примерно 300−400 тысяч юаней, что эквивалентно 3,5−4,6 миллиона рублей. В России уже принимают предварительные заказы на модель, которую еще до объявления официальной стоимости в Китае оценили у нас в 5,5−6,7 миллиона.

У кроссовера будет несколько версий: одномоторная мощностью 320 лошадиных сил и двухмоторная с отдачей 691 лошадиная сила. Раскрыта и максимальная скорость: в первом случае она ограничена 240 километрами в час, во втором - 253. Снаряженная масса электрокара варьируется от 2315 до 2405 килограммов, а запас хода достигает 700 километров.

СarNewsChina пишет, что Xiaomi YU7 выйдет на рынок Китая в период с июня по июль этого года, а стоить будет примерно 300−400 тысяч юаней, что эквивалентно 3,5−4,6 миллиона рублей. В России уже принимают предварительные заказы на модель, которую еще до объявления официальной стоимости в Китае оценили у нас в 5,5−6,7 миллиона.

У кроссовера будет несколько версий: одномоторная мощностью 320 лошадиных сил и двухмоторная с отдачей 691 лошадиная сила. Раскрыта и максимальная скорость: в первом случае она ограничена 240 километрами в час, во втором - 253. Снаряженная масса электрокара варьируется от 2315 до 2405 килограммов, а запас хода достигает 700 километров.

Ранее был рассекречен и салон кроссовера. Традиционной приборной панели у YU7 нет: ее функции выполняет тонкий дисплей, растянутый во всю ширину лобового стекла. Центральное место на передней панели займет тачскрин медиасистемы в толстой рамке, который можно будет перемещать ближе к водителю либо пассажиру. Мультимедийная система будет работать на собственной операционной системе Xiaomi HyperOS.

СarNewsChina пишет, что Xiaomi YU7 выйдет на рынок Китая в период с июня по июль этого года, а стоить будет примерно 300−400 тысяч юаней, что эквивалентно 3,5−4,6 миллиона рублей. В России уже принимают предварительные заказы на модель, которую еще до объявления официальной стоимости в Китае оценили у нас в 5,5−6,7 миллиона.

У кроссовера будет несколько версий: одномоторная мощностью 320 лошадиных сил и двухмоторная с отдачей 691 лошадиная сила. Раскрыта и максимальная скорость: в первом случае она ограничена 240 километрами в час, во втором - 253. Снаряженная масса электрокара варьируется от 2315 до 2405 килограммов, а запас хода достигает 700 километров.

Ранее был рассекречен и салон кроссовера. Традиционной приборной панели у YU7 нет: ее функции выполняет тонкий дисплей, растянутый во всю ширину лобового стекла. Центральное место на передней панели займет тачскрин медиасистемы в толстой рамке, который можно будет перемещать ближе к водителю либо пассажиру. Мультимедийная система будет работать на собственной операционной системе Xiaomi HyperOS.

Руль выглядит иначе, чем у седана: он уплощен сверху, обтянут алькантарой и украшен вставками "под карбон". Справа от руля размещена кнопка Boost Mode для активации кратковременного буст-режима, слева - еще одна кнопка для активации систем помощи водителю. За работу последних отвечают лидар, больше десятка камер и три радара.

Уже известно, что Xiaomi в ближайшие несколько лет выйдет на зарубежные рынки, среди которых может оказаться и Россия. Ранее IT-гигант заключил договор о глобальном экспортно-торговом сотрудничестве с дочерней структурой Sinomach Auto, фирмой "Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)", у которой есть российский филиал.