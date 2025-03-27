Кочарян и Саргсян - политические трупы

Серж Саргсян и Роберт Кочарян - это политические трупы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с журналистами 27 марта заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Более того, они не являются бывшими президентами Армении, они не были избраны президентами Армении, а Левон Тер-Петросян не был избран в 1996 году. Кочарян разве сможет провести с Николом Пашиняном содержательные дебаты? Или это смогут сделать Серж Саргсян или Левон Тер-Петросян? Всех хорошо знаем", - изрек спикер парламента.

В заключение он призывал "бывших" принять предложение Пашиняна и провести дебаты.

"Хотя знаю, что не примут", - добавил Симонян.

Судя по риторике, армянская политика всё больше напоминает ссору в школьном дворе: "Ты вообще не президент! Ты самозванец! И вообще, в 96-м проиграл! С Николом на дебаты выйдешь? Нет? Значит, боишься!".