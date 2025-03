Трамп потребовал миллионы от Politico

Президент США Дональд Трамп потребовал от американской газеты Politico вернуть в американский бюджет $8 млн.

"Что случилось с $8 млн, подаренными нашими "правительством" радикально левому журналу Politico, или как бы вы его ни назвали. Эти деньги, находящиеся в руках богачей, должны быть как можно скорее возвращены [ведомству по повышению эффективности правительства США] DOGE", - написал он в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В феврале пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что правительство США отменит подписку на Politico общей стоимостью порядка $8 млн в год. Она подчеркнула, что фактически издание субсидировалось за счет американских налогоплательщиков.

Курирующий DOGE Илон Маск также ранее заявлял, что органы исполнительной власти США прекращают оплату подписок на Politico, газету The New York Times и информационное агентство Associated Press. На этом фоне в соцсети X распространялись сообщения о том, что при администрации предыдущего президента США Джо Байдена правительственные ведомства якобы финансировали Politico ради благоприятных для Демократической партии США публикаций. Трамп озвучил аналогичные обвинения в своей соцсети Truth Social.