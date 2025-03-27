В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как "Царьград" выдумывает сенсанции.

Day.Az представляет публикацию:

"Царьград" выкатил некое "расследование", посвященное "тайному газовому сговору между Азербайджаном, ЕС и Украиной". Такое же абсурдное и лживое и сумасшедшее, как владелец "Царьграда" Малофеев - и такое же безграмотное.

Оказывается, у "Царьграда" есть аж целый "отдел расследований"! Причем, судя по тексту, они расследуют газовые вопросы, не используя даже Википедию. Открыли бы ее хоть раз - свернули бы свое "расследование" и забились обратно под стол, из которого высунулись. Забавно, но видимо ребята и сами это понимают, поэтому привлекли подкрепление в виде черт знает кого - аж целого "первого главы МГБ ДНР" по фамилии Пинчук.

Бред под видом расследования такой забористый, что стоит разобрать его по пунктам.

Утверждают, что Азербайджан "хочет занять газовый трон РФ". А трон-то есть вообще? Остался? Судя по цифрам Евростата - нет. Да и надо быть клиническим идиотом, чтобы думать, что объемы экспорта Азербайджана - пара десятков млрд кубометров - способны заместить объемы "Газпрома".

Следующий довод "Царьграда" раскрывает абсолютное незнание ими газовых реалий. "Алиеву нужен транзит газа через Россию на Украину и в Европу" - пишут "расследователи" Малофеева.

Что, простите? У Алиева и так есть экспорт газа в Европу. Кроме того, вопрос транзита азербайджанского газа в ЕС через РФ и Украину - это сделка, которая была нужна РОССИИ и УКРАИНЕ, а не Азербайджану. Мы свой газ и так продаем. А вот Москве этот формат был нужен для того, чтобы не выпали шедшие через Украину объемы газа (а вместе с ними - и миллионы, миллионы в валюте). Сделка, кстати, сорвалась - и только потому, что Москва и Киев не договорились.

Мы посмеялись, а чувачки из "Царьграда" продолжили позориться. Буквально в следующем абзаце они пишут:

"По данным источников, сейчас для транспортировки природного топлива Азербайджан задействует Южный газотранспортный коридор (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP) для поставок в Грузию и Турцию, а также через Болгарию в Грецию и Италию."

Источников? Каких источников? Это общедоступная и общеизвестная информация, дурачье.

И да, пятнадцать секунд поиска в интернете дали бы вам еще одно тайное знание: Азербайджан поставляет свой газ не в Италию через Болгарию и Грецию, а наоборот - через Италию в эти страны. Южный газовый коридор, расследователи вы пьяные, заканчивается как раз в Италии, а уже оттуда газ поступает в остальные страны. В Грецию и Болгарию - через одноименный интерконнектор IGB. В этой секретной аббревиатуре буква I означает "интеконнектор", буква G - "Греция, а буква B - "Болгария". Вот вам бесплатный инсайд, не благодарите.

Дальше - больше. Европа, если верить дурачкам из "Царьграда", оказывается, настаивает на удвоении поставок газа по ЮГК (и это почти правда), но финансировать работы по расширению трубопровода не хочет. И эти вводные приводят наших "расследователей" к удивительному выводу:

"Единственный выход - это уговорить Россию, чтобы она предоставила газопровод Баку - Ново-Филя для транспортировки азербайджанского газа на Украину" - пишут бедолаги.

Уговорить, ага. Православные расследователи не в курсе, что этот газопровод чаще работает в обратном направлении, а у Москвы на него вообще свои планы - РФ давно собирается поставлять через него свой газ в Иран. И кто кого в этой ситуации будет уговаривать, м?

Уважаемые (нет конечно, ни черта вы не уважаемые) сотрудники отдела расследований "Царьграда"!

Для вас есть специальное предложение: вы высылаете свой адрес, а мы, совершенно бесплатно, в духе помощи ближним, вышлем туда несколько учебников из школьного курса экономики, небольшой сборник карт советских и современных трубопроводов, а также подарим вам пособия по использованию поисковиков и Википедии.

Если нужны медикаменты или контакты квалифицированных медицинских специалистов, тоже сообщите.