В Южной Корее продолжают бушевать пожары

Масштабы лесных пожаров, бушующих в Южной Корее, в четверг увеличились вдвое по сравнению с предыдущим днем. Власти назвали пожары крупнейшим стихийным бедствием в стране, в результате которого погибло не менее 27 человек. Огонь уничтожил исторические храмы.

Как передает Day.Az, в результате крупнейшего в истории Южной Кореи пожара, начавшегося в центральном уезде Ыйсон, сгорело более 33 тыс. гектаров земли. В марте 2000 года пожар уничтожил 24 тыс. гектаров.

"Мы находимся в критической ситуации в масштабах страны, в результате беспрецедентно быстрого распространения лесных пожаров есть многочисленные жертвы", - заявил исполняющий обязанности президента Хан Док Су на заседании правительства по ликвидации последствий пожара.

Военные выделили запасы авиационного топлива для тушения пожаров в горных районах на юго-востоке страны, где пожары не утихают уже почти неделю.

Министерство безопасности сообщило, что в трех регионах для борьбы с пожарами было задействовано более 120 вертолетов. Южная Корея использует вертолеты для борьбы с лесными пожарами из-за своего горного рельефа. Пилот вертолета погиб в среду после крушения при попытке потушить пожар.

Лесные пожары, возникшие в Ыйсоне, быстро движутся на восток, распространяясь почти до побережья, их разносят порывистые ветры, а засушливые условия усугубляют ситуацию.

Эксперты заявили, что пожар в Ыйсоне продемонстрировал крайне необычное распространение с точки зрения масштаба и скорости, и изменение климата, как ожидается, приведет к тому, что лесные пожары станут более частыми и смертоносными во всем мире.

По данным доклада группы Climate Central, независимой организации, состоящей из ученых и исследователей, более высокие температуры, усиленные антропогенным изменением климата, способствовали возникновению сезонно-сухих условий, "превращая сухие ландшафты в опасный источник для пожаров" в регионе.

Лесные пожары оставили после себя опустошительный след на территории, эквивалентной примерно половине площади Сингапура, уничтожая все на своем пути, включая исторические храмы и дома в горных лесных районах провинции Северный Кёнсан.

Пожарные дежурят, чтобы защитить объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО - деревню Хахве и основанную более 450 лет назад Конфуцианскую академию Пёнсан в городе Андон.

Пожары уже нанесли серьезный ущерб другим историческим местам, включая большую часть храма Гоунса в Ыйсоне, построенного в 681 году.