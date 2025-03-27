https://news.day.az/world/1740071.html Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка Рассчитываем, что все достигнутые договоренности будут выполняться, и ожидаем, что благодаря содействию США будет разблокирован российский сельхозэкспорт и прекратятся нарушения киевским режимом 30-дневного запрета на удары по объектам энергетики. Как передает Day.Az, об этом Мария Захарова заявила на брифинге.
Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка
Рассчитываем, что все достигнутые договоренности будут выполняться, и ожидаем, что благодаря содействию США будет разблокирован российский сельхозэкспорт и прекратятся нарушения киевским режимом 30-дневного запрета на удары по объектам энергетики.
Как передает Day.Az, об этом Мария Захарова заявила на брифинге.
Дипломат отметила, что в России ожидают, что будут сняты санкции с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые заняты в торговле продовольствиями и удобрениями, и будет проведено подключение к системе SWIFT.
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