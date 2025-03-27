Пользователи Windows столкнулись с проблемами

Пользователи Windows столкнулись с серьезными проблемами при использовании удаленного рабочего стола (RDP) после установки январских обновлений, и ситуация усугубилась с выходом мартовского патча KB5053598.

Как передает Day.Az, Microsoft признала наличие неполадок и сообщила о проблеме в своем центре мониторинга обновлений.

Согласно официальному заявлению, массовые жалобы на сбои в RDP-соединениях, включая сеансы Remote Desktop Services (RDS), начали поступать после релиза KB5053598. В частности, проблема проявляется в виде обрыва соединения через 65 секунд при использовании UDP-протокола с устройств на Windows 11 24H2, подключающихся к серверам на базе Windows Server 2016 и более ранних версий.

Для оперативного решения проблемы, Microsoft выпустила временное исправление Known Issue Rollback (KIR). Эта технология позволяет откатить проблемные изменения в обновлениях без необходимости полного удаления патча. Чтобы восстановить работоспособность RDP на корпоративных устройствах под управлением Windows 11 24H2 и Windows Server 2025, системным администраторам необходимо применить специальную групповую политику KIR для KB5053598 (сборка 250314_20401).

Настройка политики осуществляется через редактор групповой политики как локально, так и на уровне домена. Администраторам нужно выбрать соответствующую версию Windows и активировать корректирующую настройку. Для вступления изменений в силу потребуется перезагрузка системы.

Детальные инструкции по настройке Known Issue Rollback доступны на сайте поддержки Microsoft. В компании заверили, что полноценное исправление ошибки будет включено в одно из будущих обновлений Windows. После его выпуска, ручная настройка групповых политик для устранения проблемы RDP больше не потребуется.