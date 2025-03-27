США перестали платить ВТО

США приостановили уплату взносов Всемирной торговой организации (ВТО) на фоне сокращения госрасходов администрацией Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на ряд источников пишет Reuters.

Как указывает агентство, бюджет базирующегося в Женеве торгового надзорного органа в 2024 году составил около 232 миллионов долларов, 11 процентов из которых - сумма пропорциональна доле в мировой торговле - приходится на американский взнос.

По данным журналистов, делегат от властей США сообщил на заседании ВТО, что платежи приостановлены в ожидании обзора взносов в международные организации и более точная информация будет представлена позднее. Еще один из собеседников агентства уточнил, что ВТО разрабатывает план Б на случай длительной паузы в финансировании, но не стал вдаваться в подробности.

Официально о паузе в финансировании организации со стороны США не объявлялось.