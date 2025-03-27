В Армении лишили неприкосновенности двух депутатов

Парламент Армении большинством голосов одобрил ходатайство генерального прокурора Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела против независимого депутата Овика Агазаряна и депутата оппозиционной фракции "Честь имею" Тарона Маргаряна.

Как передает Day.Az, решение было принято в ходе тайного голосования в парламенте.

С 26 марта в парламенте обсуждается заявление прокурора Анны Вардапетян о возбуждении дела против Агазаряна, а с 27 марта начались обсуждения по делу Маргаряна. В отношении Агазаряна выдвигаются обвинения в том, что он якобы пообещал помочь организовать экспорт сельскохозяйственных животных с поддельными документами. Для этого он планировал дать взятки должностным лицам Инспекции по безопасности пищевых продуктов Армении.

По версии следствия, Агазарян хотел получить от бизнесменов сумму в 200-300 тыс. долларов за организацию вывоза 150-200 голов крупнорогатого скота. Кроме того, он требовал взятку в размере 23 тыс. долларов и 300 тыс. драмов от Арама Мкртчяна за содействие в сносе старого здания начальной школы № 136 и предоставлении земельного участка для строительства жилого дома.

Тарону Маргаряну будут предъявлены обвинения в отмывании денег, злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном присвоении земельных участков.