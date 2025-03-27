В Минобороны Турции высказались по "зеленому коридору"

В Министерстве национальной обороны Турции прокомментировали сообщения о вероятности возобновления работы "зернового коридора" в Черном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в оборонном ведомстве братской страны напомнили, что предыдущая договоренность о "зерновом коридоре" была достигнута при активном посредничестве Турции, что внесло вклад в предотвращение продовольственного кризиса в мире.

"На сегодняшний день в повестке дня вновь обозначилась тема работы "зернового коридора". Однако на данном этапе конкретного решения по данному вопросу не принято. Анкара готова и далее предпринимать все возможные шаги для вклада в обеспечение мира на региональном и глобальном уровне, а также недопущение продовольственного кризиса", - отметили в ведомстве.

В Минобороны Турции привели позицию Анкары и по вопросу возвращения страны в программу самолетов пятого поколения F-35.

"В случае отмены США санкций, введенных против Турции в рамках закона CATSAA, наша страна сможет рассмотреть вопрос возвращения к программе F-35. Мы с самого начала называли данный шаг властей США ошибочным. Снятие рестрикций придаст импульс сотрудничеству Турции и США в оборонной сфере", - сообщили в ведомстве, подчеркнув, что Турция неоднократно заявляла о том, что союзники не должны вводить санкции друг против друга.