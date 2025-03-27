Бой в тяжелом весе между американцем Кертисом Блэйдсом и россиянином Ризваном Куниевым состоится 21 июня на турнире UFC в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, об этом американский боец сообщил своим болельщикам в социальной сети. "21 июня я дерусь в Азербайджане", - написал "Бритва".

Это уже четвертая дата поединка, который переносился несколько раз. Изначально бой был назначен на 22 февраля, а затем перенесен на 8 марта и включен в кард турнира UFC 313, но был отменен в последний момент из-за болезни американца.

После этого прошла информация, что тяжеловесы встретятся 17 мая в Катаре, но в результате турнир был перенесен в Лас-Вегас.

Отметим, что дебютное азербайджанское мероприятие сильнейшей лиги мира пока не анонсировано официально, и Кертис Блэйдс, фактически, первым подтвердил, что данный турнир действительно состоится.