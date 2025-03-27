Секретные данные из окружения Трампа просочились в сеть

Контактные данные ряда высокопоставленных чиновников в окружении президента США Дональда Трампа находятся в открытом доступе в интернете.

Как передает Day.Az, об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на собственное расследование.

Журналисты пришли к выводу, что разведки недружественных стран могут использовать эти данные для взлома устройств чиновников и установки на них шпионских программ.

Так, издание обнаружило в свободном доступе данные советника по нацбезопасности Майка Уолтца, директора национальной разведки США Тулси Габбард и главы Пентагона Пита Хегсета. Речь идет о номерах мобильных телефонов, адресах электронной почты чиновников и привязанных к ним аккаунтах в соцсетях, облачном хранилище Dropbox и приложениях, которые отслеживают активность во время бега.

Кроме того, в мессенджере Signal обнаружились аккаунты Уолтца и Габбард, предположительно связанные с номерами их телефонов, доступными в утечках.