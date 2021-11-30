Траур в Армении после Сочи и Ашхабада: все пропало, шеф!

Вряд ли ошибусь с прогнозом, но кажется вся предстоящая неделя в Армении будет посвящена стенаниям и возмущениям по поводу итогов трехсторонней встречи в Сочи и 15-го Саммита ОАЭС в Ашхабаде. Они были, мягко говоря, подобны холодному душу для армянской общественности. Нет, там понимали, что 44-дневная война проиграна, что историю пишут победители, но, какая-то иррациональная вера в способность "пропетлять между струйками", не выполнить обязательства, которые взял на себя премьер-министр РА Никол Пашинян в ночь с 9 на 10 ноября прошлого года, там присутствовала.

Плюс, была также надежда на помощь со стороны США и Франции, а с ними и Брюсселя. Ну и про влиятельное армянское лобби не забывали. О том, что все эти факторы, вместе и порознь, не смогли повлиять на победный марш азербайджанской армии, которая освободила в ходе 44-дневной войны Шушу, Гадрут и семь оккупированных на протяжении почти трех десятков лет районов нашей страны, в РА старались не думать.

Там фантазировали на тему ухудшения азербайджано-иранских, турецко-иранских, турецко-израильских, турецко-иранских и турецко-российских отношений. Там придавали какое-то невероятное значение тому, что Госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из 110 стран, приглашенных участвовать в "саммите за демократию", организованном президентом США Джо Байденом. Армению туда пригласили и это преподносилось, как свет, замаячивший в конце тоннеля. Тем более, что Азербайджан и Турцию на данный саммит не пригласили, как и Россию, Иран, Китай и еще немало экономически сильных государств. При этом, туда пригласили Украину, которая живет в ожидании анонсированного президентом Владимиром Зеленским госпереворота, а также Грузию, в которой идет суд над экс-президентом Михаилом Саакашвили, которого до этого волокли по полу, а также подвергали, по словам его окружения, разнообразным пыткам.

Такие вот "демократии". Но Армении ведь нужно было во что-то верить. Прежние миражи, в частности "непобедимость" армянской армии, уже испарились. Попытка заменить их новыми ориентирами вроде утверждения о том, что "мы все равно победили", потерпели крах по причине своей чрезмерной смехотворности. В итоге, начали верить в то, что "саммит демократий" все изменит.

Но реальность оказалась совершенно иной. В РА упустили из виду, проигнорировали простую истину о том, что география - это судьба, и что управление страной - это не участие в очередном заседании "Союза меча и орала", где бы собирали деньги на помощь беспризорным детям, уверяя, что "Запад нам поможет". В итоге, сейчас в РА текут реки слез, звучит хор униженных и оскорбленных в своих примитивных, несбыточных надеждах.

К примеру, издание "Голос Армении" опубликовало статью под названием "Как и сто лет назад, нефть перевешивает армянскую кровь". Провокационное, сразу замечу, название и глупое. Потому, что кровь не делится по национальному признаку. Она одинаково красная у представителей всех национальностей. А вот мировоззрение у многих армян действительно шокирующе-трагикомическое. Они верят в то, что РА это пуп Земли и удивляются, когда оказывается, что это страна-лузер даже в региональном масштабе.

"Экспертные и оппозиционные круги расценили итоговое заявление как новое унижение Армении и новый этап пораженческой политики ее властей, готовящих почву для дальнейших катастрофических уступок".

Так комментирует "Голос Армении" итоги встречи в Сочи Президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра РА. А еще, там пишут, что "в принятом в Сочи заявлении, повторюсь, практически все касается разблокирования коммуникационных проектов и экономики".

Наконец, там обвиняют Никола Пашиняна, ибо "подпись под документом, где нет ни слова о возвращении пленных и о защите армянских границ и населения в условиях открытой оккупации территорий страны врагом, означает лишь новые бедствия, новые смерти и новые страдания". О том, что дело вовсе не в Пашиняне, а в реальном балансе сил, который сложился благодаря мудрой политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, там не задумываются.

И такого рода тексты в армянских СМИ очень частое явление. Вот и сайт "Арменианрепорт" решил опубликовать статью под названием "Кто ответит за провалы?". Ответ на этот вопрос там нашли без особых усилий.

"Виновным в очередном громком поражении Армении, а иначе назвать случившееся просто нельзя, является все действующая власть и лично премьер-министр Никол Пашинян. По сути, проводимая ими политика привела страну к полной изоляции", - констатируют в "Арменианрепорт".

При этом, в данной конкретной статье были и крупицы разума. Выразилось это в попытке разобраться, почему России выгоднее стало поддержать Азербайджан и Турцию, а не Армению.

"Всем тем, кто кричит о предательстве России, нужно просто понять и признать, что у нее есть свои меркантильные интересы. И она поставила их выше обтекаемых фраз про исторический долг перед Арменией. В России считают, что все необходимое от нас они уже получили. И это, к сожалению, правда", - констатирует данное издание.

В таком же, похоронном духе, оно комментирует и итоге 15-го Саммита ОАЭС в Ашхабаде.

"В итоговом заявлении данного Саммита прописаны поздравления в адрес Азербайджана за осуществление военной агрессии, за оккупацию "арцаха". И среди подписантов этой бумажки значатся три члена ОДКБ - Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан", - грустят в данном армянском СМИ.

И, напоследок, добавляют, что Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа. Армянское издание напоминает, что министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что ИРИ начала переговоры с Туркменистаном и Азербайджаном по вопросу своповых поставок газа по своей территории два месяца назад. И делается соответствующий вывод.

"То есть, у нас было время для того, чтобы пресечь эту сделку. У нас было время, как минимум год, для укрепления связей с Ираном, для окончательного обретения в его лице мощного союзника в противостоянии с Азербайджаном и Турцией. Но все это не было сделано. Мы потеряли и Иран. Пока об этом предпочитают вслух не говорить, но реальность такова. И она диктует принятие конкретных решений. Самым очевидным из которых является смена власти. Она провалилась по слишком важным для Армении направлениям", - резюмирует "Арменианрепорт".

И что-то мне подсказывает, что такого рода резюме в армянских СМИ и экспертном сообществе будут звучать очень часто. Только вот проку от этого не будет никакого. Все уже идет так, как должно было идти.

Акпер Гасанов