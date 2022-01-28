https://news.day.az/politics/1430636.html Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузе
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузе
27 января с 20:58 до 23:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района государственной границы периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района, сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на указанном направлении, приняли соответствующие меры.
Потерь среди личного состава и военной техники Азербайджанской Армии нет.
Оперативная обстановка полностью контролируется Азербайджанской Армией.
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