- "Расист и женоненавистник, тебе здесь не место!"

Около 1100 человек, по данным префектуры, вышли на акции протеста в Лилле против проведения в городе митинга Эрика Земмура, ультраправого националиста, исламофоба и замеченного в "любви" к армянам.

Демонстрации прошли в напряженной обстановке, в результате чего полиция отправила под арест шесть протестующих.

Напряжение нарастало с самого начала шествия, в нескольких сотнях метров от места митинга, собрались активисты "антифа", левые, профсоюзные активисты и студенты, передает Day.Az со ссылкой на французское издание Voix du Nord.

Полиция очень быстро применила спорадический слезоточивый газ. В частности, для разгона группы из примерно 20 демонстрантов, пытавшихся помешать полиции эвакуировать одного из задержанных.

"Готовы противостоять Земмуру"

На улицы Лилля вышли несколько десятков местных активистов, одетые в черное и выглядевшие готовыми к бою.

Под лозунгами "Все ненавидят Эрика Земмура" демонстранты выпустили салют, некоторые из хлопушек были нацелены на ряды полиции.

В ответ полиция провела несколько быстрых атак, применяя слезоточивый газ, чтобы отбросить активистов.

Затем протестующие разошлись после более чем трехчасового шествия в центре города от места митинга.

"Земмур был осужден за расистские и женоненавистнические высказывания. Он не должен быть появляться в Лилле. Он дискриминирует значительную часть населения, как он может представлять нас?", - спросил раздраженный 18-летний студент-художник.

На первый митинг собрались 500 человек под руководством мэра Лилля Мартин Обри, чтобы сказать "Нет расизму, нет ультраправым".

"Помощь - это оскорбление"

Эрик Земмур посвятил значительную часть своей встречи в Лилле критике "социальной помощи", пообещав французским рабочим "бесплатный бонус" за счёт работодателей.

На Севере, являющемся "промышленным сердцем" Франции, рабочие восприняли слова Земмура о бонусах как оскорбление.

Ещё одним неуважительным действием Земмура стал его свист в адрес мэра Лилля Мартины Обри, которая перед его приездом в город сказала, что ему "здесь не рады".

"Макрон всё ещё лидер предвыборной гонки"

Согласно последнему опросу Ipsos Sopra-Steria, действующий президент Франции Эммануэль Макрон имеет наибольшие шансы на победу. За него сейчас готовы проголосовать 24% французов. Затем следует Валери Пекресс 16.5%, запомнившаяся незаконным визитом на территории Азербайджана, временно подконтрольные российскому миротворческому контингенту. Эрик Земмур набирает на данный момент всего 14% голосов французских избирателей.