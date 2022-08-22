Наспех состряпанную армянами ложь об Агдаме легко разоблачить

Автор: Лейла Таривердиева

Известный армянский "черный копатель", много лет занимавшийся незаконными раскопками на территории Агдамского района Азербайджана, профессор ЕГУ Гамлет Петросян до сих пор не оправился от шока, испытанного им, когда в начале года правительство Армении отклонило заявку Института археологии на исследование по его теме ""Арцахская" культура в контексте армяно-албанских взаимоотношений. 4 век до н.э. - 13 век до н.э.". В правительстве страны, в отличие от головы Петросяна, есть понимание, что подобные темы больше неприемлемы и разрабатывать их не имеет никакого смысла.

В своих исследованиях археолог собирался оперировать несуществующими фактами, приветствовавшимися в период оккупации, но ставшими совершенно лишними и даже вредным после Второй карабахской войны. Сегодня Армении нет смысла доказывать принадлежность себе Карабахского региона, потому что Азербайджан решил вопрос раз и навсегда. Во время оккупации того же Агдамского района велась активная работа по поиску "доказательств", которые позволили бы легитимировать оккупацию. А для чего все это теперь, когда возможности для территориальных претензий обрублены окончательно?

Гамлет Петросян, "обнаруживший" в Агдаме якобы город Тиграна великого и сделавший так много для легитимации "великой Армении", страшно разочарован. Разочарованный во всем, он горестно делится с журналистами своими мыслями о происходящем сегодня в Лачине, откуда выселяются незаконные поселенцы. Конечно же, его особенно волнует судьба построенных в годы оккупации армянских церквей, которые планировались как основа доказательной базы принадлежности Лачина армянам. Петросян не отрицает, что построены они были недавно, но уже причисляет их к "части всемирного наследия человечества". "Памятники имеют жизненное значение на той территории, где они были построены, именно на этой территории они имеют смысл, а не в музее", - жалуется Петросян. При этом признавая, что только хачкары и являются привязкой армян к той или иной территории, и теперь "через несколько лет не сможешь даже доказать, что это была твоя земля, что ты там жил".

Действительно, вывоз хачкаров, выставленных оккупантами за последние тридцать лет на лачинской земле, для фальсификаторов большая потеря, потому что никаких других свидетельств в поддержку претензий на азербайджанские земли у армянской стороны попросту нет. Армяне за двести лет пребывания в нашем регионе и особенно за последние три десятилетия только разрушали, ничего не создавая. На созидание просто не было времени - слишком многое нужно было уничтожить и переиначить, чтобы расчистить пространство для "древнего армянского наследия", которое здесь никогда не присутствовало. А когда пространство было расчищено, оказалось, что все труды ушли в никуда.

Напомним, что перед освобождением Агдама Гамлет Петросян вывез в Армению весь ценный археологический материал, найденный в Шахбулаге. Образцы, вопреки его ожиданиям, не вызвали никакого ажиотажа в научных кругах. Все это было нужно в целях пропаганды там, а зачем кому-то эти черепки тут?

Конечно же, Петросяну обидно. Как и другому профессору ЕГУ Степану Степанянцу, вновь поднявшему на днях тему мнимого "Тигранакерта" и обосновывающему этой выдумкой "армянскую" историю Карабахского региона. Мол, у армян есть доказательства своей версии в виде античной псевдо-столицы, а вот у азербайджанцев - нет.

Наш собеседник - директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.

Единственное, с чем можно согласиться из сказанного Петросяном, это с тем, что армянский народ действительно переживает самый сложный этап, схожий с тем разочарованием и поражением, к которому националисты привели его в начале прошлого века, в 1915-20 годах. Спустя сто лет те же лживые исторические постулаты снова оставили армян у разбитого корыта. Они опять вынуждены покидать земли, на которые были временно и незаконно заселены, и снова плакать о некоем не существовавшем на этих землях своем наследии.

Что касается церквей в Лачине, то все эти храмы были построены незаконно в период оккупации и никакого статуса, следовательно, не имеют. Несмотря на это, все эти вопросы могли бы обсуждаться с Азербайджаном, если бы католикос армян за почти два года, прошедших после войны, хоть раз обратился бы к азербайджанской стороне. Мы не тот народ, который разрушает храмы, пусть даже они новоделы. Вместо того, чтобы "снизойти" до просьб к Баку, в наш адрес бросались обвинения, направлялись жалобы в какие-то международные инстанции. Но это все была пустая трата времени. Полная пассивность армянской церкви привела к тому, что нам не с кем говорить. Следовательно, Азербайджан будет принимать решения относительно этих незаконных построек так, как считает нужным, в рамках своего законодательства. И никто ничего не сможет нам по этому поводу сказать. У иерархов Эчмиадзина был шанс обратиться и попросить, но их "гордое" молчание показывает, что им самим глубоко наплевать на судьбу и армян, и армянских церквей.

Очень важно не забывать, что и Степан Степаняц, и Гамлет Петросян являются профессорами ЕГУ. Этот госуниверситет дал наибольшее число, пожалуй, самых отъявленных националистов от науки и общественных деятелей, которые еще с конца 80-х годов разжигали ненависть к азербайджанскому народу. Именно питомцы ЕГУ одними из первых выходили на митинги в Ереване, на Театральную площадь и призывали к агрессии против Азербайджана. Именно университет и его ученые обосновывали агрессию против нашей республики. За армянскими мистификациями и их внедрением в сознание армянского народа стоит именно ЕГУ. И потому, считаю, этот вуз, его руководство и профессура несут прямую ответственность за то горькое поражение, которое принесли армянам осень 2020 года, и те поражения, которые армянский народ продолжает нести по сей день.

Из-за таких "ученых" и рассадников национализма армянский народ попал в ловушку и пострадал. В Армении об этом, конечно, не говорят. Будем надеяться, что когда-нибудь у армян снова появится такой ученый, как Ованес Качазнуни, премьер-министр дашнакской Армении 1918-20 годов. Который после разгрома дашнаков бежал в Европу и написал очень интересный труд под названием "Дашнакцутюн больше нечего делать", в котором признал все ошибки армянского национализма. Он признал, что их спонсировали и поддерживали другие страны, что они проводили ошибочную политику и в результате принесли в жертву свой народ, а сами спасли бегством.

Вышеуказанный Степанянц и "черный копатель" Петросян не понимают, что возвращаться сегодня, в новых реалиях к теме "Тигранакерта" бессмысленно и контрпродуктивно для самой армянской стороны. Армянская лженаука многие годы ищет этот выдуманный город. То они его находят на территории Турции, то на территории Ирана, а после оккупации Агдамского района они умышленно "нашли" его именно в Агдаме, чтобы обосновать свои претензии также на равнинный Карабах и застолбить за собой некое право на оккупацию не только нагорной части Карабахского региона.

Лично я с большим интересом жду ответа Степанянца на приглашение политолога Фуада Ахундова приехать в Андам и увидеть, что представляет собой "Тигранакерт" на самом деле. Фуад Ахундов уже долгое время осуществляет проекты, направленные на информирование армянской общественности о реальной истории нашего региона. Донесение правды до армян уже дает позитивные результаты. Мы знаем, что немалое число армянских общественных деятелей, активистов поддерживают справедливую позицию Азербайджана, критикуют национализм и сепаратизм, и в этом контексте предложение Ахундова Степанянцу приехать является жестом доброй воли. Если армянская сторона не примет приглашение, это будет значить, что они сами знают о своей лжи.

Армянская сторона многое из своей лжи старается легитимировать посредством вовлечения в нее различных научных зарубежных центров и ученых, приглашая их, организуя написание статей и так далее. В определенной степени это армянам удается потому, что, как я уже отметил, именно из недр европейской политики 18-19-го веков вышла ложь о "великой Армении", и понятно, почему по сей день некоторые научные круги Европы продолжают поддерживать этот обман.

Сегодня Азербайджан должен активизироваться и приглашать представителей именно тех научных центров, которые участвовали в незаконных раскопках на прежде оккупированных территориях или же публиковали лживые статьи, искажающие историю региона. Приглашать их нужно публично, и если они будут отказываться, то принимать соответствующие меры, информировать научные круги и мировое сообщество о том, что данные ученые и центры являются ангажированными и далекими от науки.

Нужно, конечно, приглашать и других ученых, которые могли бы эту тему объективно осветить. Буквально недавно в Азербайджане побывали зарубежные ученые, в том числе большой друг нашей страны, украинский археолог Татьяна Крупа, которая сейчас живет и работает в Казахстане. Есть идеи о том, как разоблачать армянскую ложь о нашей истории. Остается надеяться, что эти проекты найдут поддержку и это позволит нам успешно действовать не только на местном, но и на международном научном уровне.

Армянские фантазии о "Тигранакерте" не подтверждаются ни археологией, ни серьезными рукописными источниками. Армянская сторона сама придумала эту ложь и сама в нее верит. Но если говорить точнее, эта ложь была подкинута ей, как и вся армянская версия истории региона, из определенных европейских центов, в том числе мхитаристских, которые находились под кураторством католической церкви и европейских правителей. Так был выдуман "Тигранакерт", и чтобы доказать существование "великой Армении", армянские ученые лихорадочно ищут этот несуществующих город. Он почкуется и появляется на различных территориях, как и границы карты "великой Армении", которые движутся туда, куда движутся интересы крупных держав, желающих использовать армян и армянский национализм в своих интересах. Именно поэтому ареал "великой Армении" расширяется по всему региону. А "великой империи", само собой", нужна столица как важный атрибут этой лжи.

Я одним из первых побывал после освобождения Агдама на месте проводившихся Гамлетом Петросяном незаконных раскопок у крепости Шахбулаг. С первого же взгляда видно, что найденные армянами останки принадлежат средневековому городу. Возможно, он построен на месте более древнего поселения, но этот факт никак не делает его "Тигранакертом". На территории городища можно видеть остатки мусульманского хамама, овдана - колодца, который переделан и выдавался за армянскую церковь. Тут же наспех установлен хачкар. Глядя на все это, невозможно не улыбнуться. Ведь армянская сторона утверждает, что раскопала на территории Агдамского района некий античный город, построенный тогда , когда еще не было христианства и, соответственно, хачкаров.

Наспех состряпанную ложь армян легко разоблачить. Надо только целенаправленно над этим работать.