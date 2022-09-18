Президент Армении оскорбил британцев

Президент Армении Ваагн Хачатурян заразился от Никола Пашиняна селфиманией и вызвал крупный скандал в Великобритании.

Как сообщают британские СММ, Хачатурян сфотографировался у гроба с телом королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив тем самым установленные правила публичного прощания с монархом. Отмечается, что Хачатуряна, пришедшего в Вестминстерский холл одноименного дворца в воскресенье утром, сфотографировал на телефон один из его помощников. По данным газеты, упомянутый инцидент стал первым случаем нарушения запрета на фотосъемку в ходе прощания с королевой.

Судя по фотографиям, опубликованными BBC, Хачатурян явно позировал, а помощник искал удобный момент, чтобы незаметно снять фотографию. До этого парочка оглядывалась по сторонам.

Жители королевства высказали СМИ свои недовольства по данному поводу:

"Будем надеяться, что он проявит больше уважения на похоронах";

"В том зале были сотни людей - никто не говорил. Только он. Он явно планировал съемку";

"Он и его помощник специально задержались, пока люди проходили мимо гроба. Это абсолютно возмутительно";

"Вообще-то, эти люди должны быть примером, а не заниматься такими делами";

"Он знал правила. О правилах уведомляют перед входом!";

"Почему нельзя вести себя уважительно и не фотографировать?";

"Все придержались правил, кроме одного этого человека...";

Отметим, что это второй скандальный случай, зарегистрированный во время публичного прощания с монархом. Ранее 19-летний юноша был задержан при отвратительных обстоятельствах на церемонии прощания с королевой Елизаветой II. Как сообщило издание Daily Mail, молодой человек развлекал себя во время многочасовой очереди к гробу королевы тем, что в голом виде приставал к женщинам. Когда же возмущенные дамы обратились к полиции и те попытались задержать юношу, тот прыгнул в Темзу. Через некоторое время, когда он все-таки выбрался на берег, стражи порядка его схватили. Задержанному уже предъявлены обвинения по двум пунктам статьи о сексуальном насилии.

Ваагн оказался вторым нарушителем. Да, он не позировал голышом, но и его имя вместе с этим 19-летним маньяком будет вписано в историю Великобритании не с лучшей стороны.

Гроб с телом Елизаветы II выставлен в Вестминстерском холле - самом вместительном и старинном зале одноименного дворца. На гробе установлены символы королевской власти - держава и скипетр Эдуарда VII, а также корона Британской империи. Корону и скипетр, доставленные из Тауэра, украшают бриллианты "Куллинан - I" и "Куллинан - II". У гроба круглосуточно несут стражу телохранители монарха, в том числе королевские гвардейцы и йоменская стража (бифитеры) из Тауэра. При этом люди, которые приходят проститься с монархом, имеют возможность находиться на расстоянии примерно в 3-4 м от самого гроба, накрытого королевским штандартом.

Гроб с телом королевы с 14 сентября находится в Вестминстерском дворце в Лондоне, где с ней могут проститься десятки тысяч желающих до 19 сентября, когда состоятся похороны монарха. Согласно министерству цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, тем, кто только сейчас занял место в очереди, придется отстоять в ней порядка 12 часов. Ввиду скорого завершения церемонии публичного прощания власти королевства в воскресенье рекомендовали более не занимать место в ней.

Для VIP-персон, включая британских парламентариев и лидеров иностранных государств, открыт отдельный вход во дворец. По оценке властей, всего с королевой за четыре с половиной дня успеют проститься порядка 500 тыс. человек. В субботу вечером в связи с низкими температурами порядка 260 человек, стоявших в очереди, обратились за помощью к врачам.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет, после чего ее тело была перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.