Источник: Агентство международной информации Trend

В своем выступлении после поднятия азербайджанского флага в городе Лачин Президент Ильхам Алиев рассказал о мирных предложениях Баку Еревану, картах для работ по делимитации, безразличном отношении Армении к строительству Зангезурского коридора, ее реваншистской позиции и противоречивом поведении в связи с процессом делимитации, а также ответил на претензии Армении в связи с последней напряженностью на границе. Глава государства отметил, что сразу после войны Азербайджан предложил Армении мир, но Ереван все еще не отказывается от своих реваншистских идей и не хочет мира.

"Сразу после войны мы предложили им мир. Это тоже, возможно, уникальный случай в военной истории - несмотря на 30-летнюю оккупацию наших земель, страдания наших граждан, разрушение историко-религиозных памятников, городов, размещение более миллиона мин, мы предложили мир. Но вновь убедились в том, что Армения не желает мира, она опять живет реваншистскими идеями", - сказал глава государства.

События прошедшего периода наглядно свидетельствуют о том, что власти Армении в период после подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года демонстрировали противоречивое поведение в отношении подписания мирного договора и пытались уклониться от своих обязательств. Армения совершает провокации, пытается проводить диверсионные операции на границе. Равнодушие Еревана к мирным предложениям Баку также является большим препятствием для процесса делимитации границ. Потому что в основе мирных предложений Азербайджана лежат процесс делимитации, взаимное признание территориальной целостности.

В выступлении Президента Азербайджана была отражена решительная позиция Баку по процессу делимитации, а также основные моменты, связанные с предложенными по этому процессу картами.

"Мы предложили начать процесс делимитации. Они затянули это больше, чем на год. Сегодня, если даже такой процесс начнется, то он будет носить чисто формальный характер, никакие переговоры по существу не проводятся, никакие обсуждения по картам не проводятся. Мы подготовили все карты. Как карты ХХ века, так и карты предыдущего периода, работы по делимитации должны проводиться по этим картам", - сказал глава государства.

Из выступления Президента еще раз становится ясно, что Азербайджан без всяких посредников может начать процесс делимитации с Арменией, и у Баку есть карты для быстрого и точного проведения процесса, которые станут основой для делимитации. Однако реваншистская позиция руководства Армении, отказ садиться за стол переговоров замедляют процесс делимитации границ. Искусственное затягивание Арменией процесса делимитации является серьезным препятствием для строительства важного с точки зрения будущего региона, жизненно важного для Азербайджана и других сил в регионе Зангезурского коридора.

Глава государства также рассказал о попытках Еревана уклониться от строительства Зангезурского коридора и отметил, что Азербайджан, в отличие от Армении, своевременно выполняет обязательства, связанные со строительством коридора.

"Армения должна была предоставить коридор, обеспечивающий сообщение Нахчыванской Автономной Республики с основной частью Азербайджана. На сегодняшний день не только не предоставлен коридор, нам даже не представлен маршрут коридора. Не проделано никакой практической работы. Мы же уже проложили железную дорогу до Зангилана. Проложили до Зангилана автомобильную работу. До конца следующего года мы доведем до границы с Арменией как железную, так и автомобильную дороги. При этом на территории Армении никакой работы не проводится и, как видно, они ничего не хотят делать. Вновь затягивают время", - сказал Президент Ильхам Алиев.

В своем выступлении глава государства привлек внимание к тому, что Армения предпринимает попытки уклониться не только от строительства Зангезурского коридора, но и от других взятых на себя обязательств.

"Мы предложили 5 принципов для подписания мирного соглашения с Арменией. На словах они приняли их, но на деле мы этого не видим. Вновь тактика затягивания времени. Согласно акту о капитуляции, подписанному Арменией 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные силы следовало вывести из Карабаха. Они все еще не выведены полностью", - сказал Президент Азербайджана.

В целом попытки Армении отказаться от своих обязательств способствуют сохранению напряженности в регионе и угрожают миру. Это еще раз доказала недавняя напряженность на границе.

Говоря об угрозах, которые несет Ереван долгосрочному миру в регионе, глава государства отметил, что Азербайджан 13 сентября вновь дал Армении отпор.

"При совершении 13 сентября очередной провокации против нас Азербайджанская армия ответила и вновь дала отпор врагу. Надеюсь, что наконец это послужит им уроком, так как они убедились в том, что никто и ничто не остановит нас. Нас не остановят ни чей бы то ни было звонок, никакое заявление, никакая инициатива. Мы находимся на своей земле и защищаем ее. Позиции, занятые нами вдоль границы, позволяют нам предвидеть любую армянскую провокацию и принимать надлежащие меры. Мы занимаем благоприятные позиции на азербайджано-армянской границе от горы Муровдаг вплоть до реки Араз. Эти позиции предоставляют нам как военное преимущество, так и создают возможности для визуального контроля над обширной территорией, в том числе важными коммуникационными линиями, и мы уже размещаемся в этих регионах. Тридцать лет мы не были на этих границах", - сказал Президент Азербайджана.

Слова главы государства "нас не остановят ни чей бы то ни было звонок, никакое заявление, никакая инициатива" говорят о том, что есть попытки оказать на Баку несправедливое международное давление, но, несмотря на это, Азербайджан не отступил ни на шаг. То, что Баку является диктующей стороной показывают и звонки главе азербайджанского государства после телефонных переговоров армянского премьера Пашиняна с лидерами различных стран мира на фоне напряженности на границе. Во время противостояния на границе Армения пыталась провернуть план по усилению международного давления на Азербайджан, но в результате дипломатических маневров и возможностей политического влияния Баку, провокация Еревана не состоялась. Во время напряженности на границе Ереван пытался создать у международной общественности такое впечатление, будто Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении и проводит оккупационную операцию. Президент Ильхам Алиев, говоря о громких заявлениях руководства Армении, медиа, некоторых международных организаций и государств, сказал, что эти заявление не имеют под собой никаких оснований.

"После окончания Второй Карабахской войны мы вышли к границам. Если Армения пытается обвинить нас в том, что мы вторглись на их территорию, то это лишено всяких оснований. Во-первых, если граница находилась там, где они говорят, то проложили бы границу, создали бы пограничные линии, коммуникации, провели бы инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся у них. Именно поэтому не проделали никакой работы на азербайджано-армянской границе. То есть без проведения делимитации нашей границы никто не сможет сказать, откуда она проходит. Вновь хочу сказать, что мы готовы к обсуждениям и ответственно подходим к работе комиссий по делимитации - азербайджано-армянских комиссий. Собрали все карты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Своим последовательным ответом на громкие заявления армян и их покровителей Президент еще раз дал понять, что как военные, так и политические шаги Баку основаны на официальных документах. Одним из главных моментов, укрепляющих позиции Азербайджана за столом переговоров и на поле боя, является представление официальных документов. Например, в ходе своего выступления глава государства сказал, что по его настоянию в трехстороннее заявление был включен пункт о строительстве альтернативной Лачинскому коридору дороги. Если бы этот пункт не был включен в документ, можно ли было бы вернуть город Лачин и прилегающие села в короткий срок и без потерь? Конечно, нет. Ответ Баку официальными документами делает Азербайджан сильным и в пограничном вопросе. Руководство Армении подписало трехстороннее заявление и обязано выполнять его положения. Документы с подписями в руках Азербайджана действеннее любого заявления, будь-то из-за океана, из центра Европы, с севера или с юга. Президент Азербайджана еще раз ясно дал понять, что и впредь при возникновении какой-либо угрозы нашим границам на это будет дан весомый ответ, попытки реваншизма будут пресечены.