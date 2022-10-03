В Кабмине Азербайджана обсудили ситуацию в транспортной сфере

3 октября под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось рабочее совещание, посвященное текущей ситуации в транспортной сфере, решению проблем и предстоящих задач.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На совещании были заслушаны доклады руководителей соответствующих структур, обсуждены существующие в столице проблемы в дорожно-транспортной сфере, даны соответствующие поручения по решению предстоящих задач.