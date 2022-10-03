https://news.day.az/politics/1500343.html В Кабмине Азербайджана обсудили ситуацию в транспортной сфере - ФОТО
В Кабмине Азербайджана обсудили ситуацию в транспортной сфере - ФОТО
3 октября под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось рабочее совещание, посвященное текущей ситуации в транспортной сфере, решению проблем и предстоящих задач.
Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
На совещании были заслушаны доклады руководителей соответствующих структур, обсуждены существующие в столице проблемы в дорожно-транспортной сфере, даны соответствующие поручения по решению предстоящих задач.
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