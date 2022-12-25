Азербайджан был и остается хозяином положения в регионе, события на Лачинской дороге это подтвердили

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

То, что армянская сторона всегда живет той жизнью, которую сама себе фантазирует и которую выдает за истину в последней инстанции, давным-давно уже стало традицией. Неоднократно мы имели возможность видеть, насколько наши соседи подвержены эмоциональным всплескам на ровном месте, в то время, как для этого нет никаких причин и поводов. То же происходит и сейчас, когда армянской стороной искусственно муссируется и раздувается призыв Евросуда по правам человека к Азербайджану открыть проезд по Лачинской дороге в обоих направлениях. Этот призыв наши соседи восприняли как свою громкую дипломатическую победу в противостоянии с Баку. Хотя эти обращения носят всего лишь уведомительный характер.

Армянские идеологи, стратеги, агитпроп в целом, как всегда, дружно и слаженно поднимают гвалт, переходят в наступление, и за всем этим шумом не слышны голоса правды. Армяне берут массы громким голосом. Поэтому первая реакция международных институтов, их полномочных представителей, как правило, бывает проармянской. Но это не надолго, и из этого не следует, что они однозначно поддерживают армянскую сторону.

Армяне привыкли спекулировать своими эмоциями, обращенными в тираж клише из серии фальсификатов. Когда волны мифов, лжи и фальшивой пропаганды доходят до европейцев, те считают своим долгом сразу высказать реакцию. Это связано еще и с тем, что во всех европейских институтах немало армянских лоббистов, которые не за просто так радеют за интересы армян, а пытаются оказать им политическую, психологическую, юридическую поддержку. Так что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Да, ЕСПЧ рассмотрел вопрос и в сдержанной форме рекомендовал Азербайджану обеспечить беспрепятственное движение для, как указано в решении, нуждающихся в медицинской помощи, людей, оставшихся без крова или нуждающихся в средствах к существованию. Все это делается и без решения ЕСПЧ. Кареты скорой помощи, гуманитарные грузы пропускаются безо всяких помех, никаких невыполнимых требований перед водителями и пассажирами не ставится.

Между тем, есть множество фактов, когда по Лачинской дороге провозились оружие, взрывчатые вещества, контрабанда. Золото и медь, добываемые на рудниках Гызылбулаг и Демирли, являются собственностью азербайджанского народа. С какой стати армянские предприниматели с участием каких-то аферистов и прохиндеев должны наживаться на богатствах азербайджанских недр? Причем, грабящие наши недра компании плюют на все экологические нормы и природоохранные требования. С одной стороны, зарабатывают на богатствах азербайджанской земли, с другой - уничтожают окружающую среду.

Европейские структуры не очень заморачиваются, включаясь в эти процессы. Они на вербальном уровне, в формальной тональности высказывают свою точку зрения. И не более. Армяне же эти дежурные посылы воспринимают в качестве серьезной политической поддержки.

Надо сказать, что Азербайджан тоже имеет достаточно проверенные каналы в этих структурах. Нам хорошо известны все причинно-следственные связи между теми, кто за что ратует, о чем говорит и у кого что болит. Сказать, что для нас появились какие-то невыгодные обстоятельства или угрожающие тенденции, было бы неправильно, потому что на самом деле это не так. Азербайджанская сторона, следуя своим принципам и делая ставку на правду и только правду, прекрасно понимает, что ситуация на Лачинской дороге оптимальная, не вызывающая никаких беспокойств. И Баку готов ее обсуждать. Сложившуюся ситуацию нельзя назвать инцидентом или эксцессом, потому что там не происходит никаких столкновений. Происходит то, что российский миротворческий контингент превышает свои полномочия и не позволяет азербайджанским специалистам попасть на свою же территорию, чтобы увидеть состояние месторождений и сделать соответствующие выводы.

Армянам нет никакого смысла раздувать из мухи слона и даже нескольких слонов и ставить весь мир на уши. Им не стоит бить себя в грудь и кричать о "еще одной дипломатической победе" над Азербайджаном. Потому что хозяином положения в регионе был и остается именно Азербайджан. Он держит все под своим контролем, все коммуникации, в частности касательно Армении и Карабахского экономического района.

Так что поводов для беспокойства азербайджанской стороны нет. Наоборот, у нас есть полнейшая уверенность в том, что мы находимся на правильном пути. Наши требования справедливы и абсолютно не противоречат нормам международного права. Это наша земля, где действует наша юрисдикция, и мы имеем полное и моральное, и юридическое право быть в курсе всего происходящего на этой земле.