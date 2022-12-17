Азербайджанцам и армянам пора избавляться от посредников

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Специфика противостояния, которое мы наблюдаем несколько дней на Лачинской дороге, не отличается зашкаливающей враждебностью, не имеет под собой никаких разрушительных намерений и, самое главное, полностью укладывается в схему гуманитарной проблематики. Армянские, российские и прочие источники нагнетают обстановку, говоря, что Азербайджан что-то там должен. Но Азербайджан на самом деле никому ничего не должен. Это Азербайджану должны. Те силы, те стороны, которые выносят происходящее за скобки гуманитарного комплекса, делают это нарочито - чтобы нагнетать обстановку.

Я полностью согласен с теми, кто говорит о том, что созревает атмосфера для прямого контакта между азербайджанцами и армянским меньшинством страны. Армения к этому процессу никакого отношения не имеет и не должна иметь, и я думаю, что Баку не позволит Еревану вмешиваться в него в каком бы то ни было амплуа. Никакие посредники в этом процессе не нужны вообще. Давайте на минуту представим, что российский контингент убирает кордон и позволяет азербайджанской стороне пройти дальше, в сторону тех же самых рудников, где интенсивно велись работы с участием компаний, к которым причастен Рубен Варданян. Что будет? Ничего. Ничего страшного не произойдет. Могу, конечно, ручаться только за азербайджанцев, которые вооружены лишь идеями и желанием увидеть своими глазами, что происходит на их землях. Но почему-то мне кажется, что даже армяне не станут использовать оружие, которое у них, несомненно, имеется.

Какой вывод напрашивается? Нагнетанием обстановки занимается миротворческий контингент, который совершенно не отдает себе отчета в том, где он находится, ради чего и что может произойти. Если РМК смягчит режим и пропустит азербайджанских экологов и журналистов в сторону зоны проживания армянского меньшинства, ничего страшного не произойдет. Произойдет контакт. Люди смогут сесть и поговорить.

Какие уроки можно вынести из происходящего?

Первый урок. Давно настало время азербайджанцам и армянам избавиться от опеки третьих сторон, от их деструктивных действий, от их так называемого посредничества. То, что делает российская сторона, не называется посредничеством. Посредник - это тот, кто берет стороны за руку, сажает за стол переговоров и говорит: какое решение вы примите, такое решение мы поддержим. Да, было время, когда ныне покойная Минская группа говорила об этом, но параллельно она подливала масла в огонь и не создавала реальных условий для достижения договоренности.

На сегодняшний день этап взаимной ненависти, на мой взгляд, уже прошел. К этому привела победа Азербайджана в 44-дневной войне. Армяне поняли, что не имеет смысла больше тягаться с Азербайджаном, не будет никаких послаблений, и инициативу Баку перехватил навсегда. Уже есть прецедент, когда азербайджанские специалисты и представители армянской общины Карабаха контактировали по вопросу Сарсангского водохранилища и водных ресурсов. Были контакты и по другим гуманитарным вопросам.

На встрече в Сочи Президент Ильхам Алиев выразил российскому коллеге свое недовольство по поводу того, что в момент, когда армяне Карабаха уже начали открываться навстречу азербайджанской стороне, откуда не возьмись собрался митинг в Ханкенди, проплаченный Рубеном Варданяном, человеком, который не имеет никакого отношения к Азербайджану и региону вообще. Москва сделала вид, что она не в курсе и начала продвигать свой невостребованный проект, предлагая оставить вопрос территориальной целостности Азербайджана будущим поколениям. Но Азербайджан, уверен, этого не допустит.

Урок второй. Пока генерал Волков будет создавать непреступные преграды контактам азербайджанцев и армян, градус искусственной созданной напряженности будет повышаться. Я более чем уверен, что никаких вооруженных столкновений не будет. Стороны достаточно ясно представляют себе свои цели и продолжение сюжета и прекрасно осознают, что любой, кто вздумает применить оружие, будет нейтрализован, а ситуация может быть доведена до критической развязки. Относится это, в первую очередь, конечно, к армянской стороне. Посмотрите, какие сказки рассказывает в эти дни Варданян - гуманитарная катастрофа, дети остались без лекарств и так далее. У него поворачивается язык сравнивать ситуацию с блокадой Ленинграда. Эти глупости он транслирует по тем каналам и для той аудитории, которая далека отсюда. Совершенно аморально проводить параллели между тем, что происходит сейчас на Лачинской дороге, и блокадой Ленинграда. Кроме того, это совершенно неудачное сравнение, рассчитанное на нагнетание настроений.

И третий урок. Армянам следует первыми отказаться от медвежьих услуг российской стороны. Раз была заложена платформа прямого взаимодействия без участия российской стороны, армяне Карабаха должны настаивать именно на этом. Посмотрите, несмотря на пять дней пикета, по Лачинской дороге пропускаются машины скорой помощи, гуманитарные грузы. Я более чем уверен, что участники акции прекрасно понимают причины и следствия. Армяне Карабаха тоже не должны идти на поводу у Варданяна. Варданяну выгоден этот кризис, и чем будет выше его градус, тем ему лучше.

Напомню, что Президент Ильхам Алиев, высказываясь о Варданяне, назвал его инородным телом, работающим на ворованные у российских налогоплательщиков средства. Этот засланец привез с собой в регион взрывоопасный материал, который будет использовать, чтобы сорвать усилия мирной и народной дипломатии, закрепить свои позиции в зоне РМК и возглавить эту пьянку. Российский проект под названием "Варданян" не будет успешным. Азербайджан отказал в агремане этому, так сказать, "послу" армянской общины Карабаха. Варданян не является карабахцем, никогда им не был и не станет. И вместе с ним сегодня в наихудшем положении оказались те, кто считают себя президентами, министрами и так далее в несуществующем "государстве". И это, уверен, только начало.