Ни армяне, ни миротворцы не могут препятствовать проведению Азербайджаном мониторинга в Карабахе

Происходящие на Лачинской дороге события говорят о том, что Азербайджан придает особое значение вопросам экологии на территориях, временно подконтрольных российскому миротворческому контингенту. Исходя из того, что эта территория согласно международному праву является частью Азербайджана, как экологи, так и любые другие граждане Азербайджана имеют полное право свободно посещать месторождения с целью проведения мониторинга.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза, комментируя продолжающиеся протесты азербайджанских НПО в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе.

По его словам, миротворцы должны обеспечить безопасность мониторинга для азербайджанских экологов.

"Хотя с командованием РМК была достигнута договоренность о мониторинге, азербайджанские экологи до сих не могут приступить к работе. Уже 4 дня как представители НПО проводят акцию протеста на Лачинской дороге и требуют встречи с генерал-майором Андреем Волковым, который должен назвать причину, по которой мониторинг так и не начался. Однако Волков так и не явился на встречу, поэтому акция протеста продолжается", - заявил бывший посол США в Азербайджане.

Как отметил наш собеседник, к сожалению за годы конфликта и оккупации проведение мониторинга в Карабахе было практически невозможно по соображениям безопасности. "С юридической точки зрения азербайджанские НПО имеют полное право посещать эти части территории Азербайджана", - резюмировал Мэтью Брайза.

Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже четвертый день.

Отметим, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

Абдул Керимханов