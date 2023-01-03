"Всему есть предел!"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что осуждение бывшего кандидата в президенты Франции Эрика Земмура за разжигание религиозной ненависти было справедливым, и что французские суды никоим образом не нарушили его свободу слова. Это судебное решение было принято на фоне нормализации антимусульманских высказываний крайне правых политиков во Франции. Об этом заявил президент Фонда ислама Франции Галеб Бенчейх. В постановлении от 20 декабря ЕСПЧ подтвердил, что 10 статья Европейской конвенции по правам человека, посвященная свободе слова, не была нарушена.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной во влиятельном европейском издании Euractiv.

Издание напоминает, что во время теледебатов в сентябре 2016 года Земмур объявил, что мусульмане должны выбирать между исламом и Францией. Он заявил, что ислам и джихад - это одно и то же.

"Позже французские суды признали его виновным в "подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию в отношении лиц по признаку происхождения или религиозной принадлежности". Это решение было поддержано Кассационным судом - высшим судебным органом Франции. В декабре 2019 года Земмур подал апелляцию в ЕСПЧ.

"Суд постановил, что вмешательство в право истца на свободу выражения было необходимым для защиты прав других лиц, которые были замешаны в данном деле", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Суд также отметил, что в то время Земмур не был освобожден от своих "обязанностей" журналиста, а в заявлениях, сделанных в прямом эфире в прайм-тайм, он пытался ущемить права мусульман", - пишет Euractiv.

Антимусульманский язык ненависти - новая норма

"Решение ЕСПЧ указывает на более серьезную проблему в современном французском обществе. Оно проливает свет на растущую тенденцию распространения языка ненависти в отношении французской мусульманской общины", - сказал Бенчейх

По его словам, рост антиисламских настроений объясняется тремя факторами: недостаточной долей экспертов по исламской культуре во французских СМИ, неспособностью решить "колониальный вопрос" после окончания Алжирской войны в 1962 году и террористическими атаками во Франции в период с 2012 по 2022 годы, которые вселили страх во французских граждан.

"Мусульманская часть французского общества чувствует себя ущемлённой, и она может постепенно отстраниться от остального общества. Такое отдаление может вызвать еще большее подозрение", - добавил Бенчейх.

Согласно парламентскому отчету, число актов насилия против мусульман во Франции увеличилось на 38% в период с 2019 по 2021 годы, достигнув 213 фактов в 2021 году. В докладе подчеркивается, что это число, скорее всего, занижено, поскольку количество жертв, не подавших заявления в полицию, не было учтено.

"Собственная" свобода выражения Земмура

Бенчейх одобрил решение ЕСПЧ. "Борьба между свободой слова и цензурой всегда должна идти в пользу свободы. Но она имеет свои пределы, которые четко обозначены в решении европейского суда", - подчеркнул он.

Адвокат и автор книги о Земмуре и исламе Асиф Ариф разделяет эту точку зрения. "Мы не должны ставить под сомнение фундаментальный принцип свободы слова, который сохраняется на протяжении веков. Но это не означает, что можно говорить всё, что угодно. Ультраправый политик хочет добиться "собственной" версии свободы выражения, при которой допускаются нападения на мусульман. Земмур считает, что они угрожают "республиканским ценностям" и не могут быть пресечены судами", - заявил он.

Адвокат также обвинил некоторые французские СМИ в предоставлении Земмуру трибуны для антиисламских заявлений без контраргументов и проверки фактов.

"Тривиализация языка ненависти - дело рук не одного человека: она стала приемлемой на некоторых телеканалах и в публикациях, прежде чем попала в политическую сферу", - сказал Асиф Ариф в интервью Euractiv.

Бенчейх согласился с ним, обвинив конкретные телеканалы, например, французский CNews, в поддержке нарратива Земмура "в промышленных масштабах".

По словам Бенчейха, суды доказали свою устойчивость к изменениям в политических нарративах, и сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы вернуть положительное представление об исламе во французскую политическую сферу, используя для этого не только средства массовой информации, но и принцип: "Всему есть предел!"