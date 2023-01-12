Мы вернемся в Западный Азербайджан, хотят того армяне или нет

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

В реализации тех планов, которые официальный Баку определил для себя в качестве важных составляющих актуальной повестки, тема возвращения азербайджанцев на свои исконные земли в Западном Азербайджане - это абсолютно реалистичный подход. Мы видим разворачиваемую армянской стороной спекулятивную кампанию относительно судьбы якобы 120 тысяч армян в Карабахском регионе Азербайджана. При этом численность проживающих там армян значительно завышается - нам доподлинно известно, что в зоне временной ответственности РМК в настоящее время живут не более 30 тысяч человек. На этом фоне очень правильно и справедливо поднят вопрос прав около 300 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении с началом конфликта. Азербайджан выступает за защиту прав всех людей, независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности. Но если армяне требуют каких-то преференций для армянского меньшинства Карабахского региона, то пусть будут добры обеспечить такие же особые права для азербайджанцев, исторически проживавших на территории нынешней Армении и подвергшихся жестоким этническим чисткам.

Отвечая 10 января на вопросы азербайджанских телеканалов, Президент Ильхам Алиев предварил все сомнения относительно реализации этой программы, подчеркнув, что мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна. Уже создана соответствующая рабочая группа, проводится необходимая работа. Так что программа будет реализована, хотят того армяне или нет. Глава государства также подчеркнул, что возвращение депортированных азербайджанцев в Западный Азербайджан не создаст проблем для граждан Армении, не приведет к выводу оттуда армян. Дело в том - и Президент это отметил, - что азербайджанские села остались пусты. Думаю, их просто некем было заселять. В Армении идет быстрая депопуляция. Граждане покидают ее, покупая билет в один конец, потому что не видят своего будущего в этой стране.

В настоящее время армянская сторона сознательно идет на обострение, для которого нет никаких реальных оснований. Президент Ильхам Алиев неоднократно доводил до внимания и Иревана, и мировых центров свое твердое намерение обеспечить гражданам армянской национальности безопасное проживание в Азербайджане, все личные свободы и гражданские права. Он еще раз подчеркнул это во вчерашнем интервью. Армяне Карабаха в правах и свободах ничем не будут отличаться от представителей других национальных общин, проживающихся в нашей стране. Однако армяне продолжают свою пропаганду. Они намеренно хотят поднять мировое сообщество против нашей страны, используя искусный мотив, касающийся судьбы армянского меньшинства. При этом не учитывается, что граждане армянской национальности продолжают спокойно жить в других городах и районах страны, никто и ничто им не угрожает.

В то время, как Армения искусственно актуализирует несуществующую проблему, мы выносим на повестку вопрос по существу.

Этнические чистки в отношении азербайджанского населения были осуществлены в Армении неоднократно. Последняя "зачистка" произошла в конце 80-х-начале 90-х годов, когда около 300 тысяч азербайджанцев под угрозой расправы были выдворены со своих исконных земель за пределы Армянской ССР. Многие из них потеряли жизни, замерзая на горных перевалах, пострадали от рук националистов. Последние не давали людям возможности собрать даже личные вещи, мы уже не говорим о прочем имуществе. Мы все это помним. Чудовищный армянский национализм проявил себя, что называется, во всей красе. И если Президент Ильхам Алиев поднимает эту тему в качестве актуальной и неотложной, это должно армянской стороне о многом сказать.

Когда азербайджанцы вернутся на свои исконные земли в Армению, гарантом их безопасности будет Президент Азербайджана. Он умеет ставить острые вопросы и добиваться их решения. И, повторю еще раз, реалистичность программы возвращения в Западный Азербайджан не оставляет сомнений.

Армяне в одно горло кричат о своей цивилизованности, образованности, утверждают, что являются частью развитого мира. Ну, если так, пусть будут добры признать исторические реалии, не отказывают людям в их праве жить на своей земле и вносить вклад в развитие Республики Армения. Армении не стоит переиначивать или отрицать исторические реалии. Все доказуемо, так как сохранились свидетели, документы, фото и видеоматериалы, подтверждающие, что около трехсот тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома в конце 80-х-начале 90-х годов прошлого века. Это была последняя волна депортации, а до этого азербайджанцы уже несколько раз подвергались чисткам в Армении. Параллельно советская пропаганда выносила на повестку вопрос репатриации армян из других стран на свою "историческую родину". Между тем, территория нынешней Армении - это историческая родина не армян, а азербайджанцев. Двести лет назад на наши земли были заселены армяне, для которых была создана база для роста в численности и вытеснения исконных насельников.

Так вот, если Иреван требует каких-то особых прав для соплеменников в Карабахе, пусть будет готов обеспечить такие же права и возможности для возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев. Эти люди имеют не только моральные права, но и материальные. По международным законам они имеют право на возвращение своего имущества.

Президент в интервью телеканалам очень четко обозначил эту тему и дал лаконичный месседж Иревану о том, что раз уж мы эту тему актуализируем, значит, она будет реализована.

На мой взгляд, встреча Президента 24 декабря, в день своего рождения с представителями интеллигенции из Западного Азербайджана - это очень символичный финал 2022 года. Сам этот термин - Община Западного Азербайджана - получил официальный статус. Мы имеем полное право на восстановление всех имущественных, юридических, исторических прав азербайджанцев, на чьих землях была создана вначале Армянская область, затем Армянская губерния, а потом и Республика Армения. Азербайджанцы веками своим трудом, потом и кровью создавали материальные блага, культурные ценности, и очень печально, что армянские варвары уничтожили на территории современной Армении все наследие нашего народа. Были уничтожены памятники не только исламского периода, но и доисламское наследие. Это свидетельствует только об одном - на наши земли пришли люди, совершенно нецивилизованные и нацеленные только на разрушение.

Азербайджанцы всегда жили на этих землях, приумножали их богатства и, самое главное, думали о судьбе будущих поколений. В этом и заключается цивилизационная пропасть между тюрками-азербайджанцами и армянами, для которых ничего святого нет. Вся мировая общественность, все должны знать, что происходило в нашем регионе и в последние десятилетия, и на протяжении двухсот лет, с тех пор, как армянский этнос появился в неродных ареалах, пришел на чужую землю.

Хочу привести один факт из истории - под занавес Русско-персидской войны армянин по происхождению полковник Иван Лазарев в Тебризе встречался с армянами и обрадовал их вестью, что "мы для вас нашли новую родину. Вы будете жить на новых землях, процветать и будете под покровительством российского государя Николая первого".

Вот эти люди, которые рассчитывали на процветание, пришли на наши земли и оставили после себя характерный след. Армянский этнос принес с собой на наши земли взрывоопасный потенциал. После прихода армян началась череда столкновений и даже войн. Последняя война произошла в 2020 году, когда Азербайджан восстановил историческую справедливость. И теперь перед нами стоит задача представить мировому сообществу всю ономастику нашего региона, всю картографию, всю историческую правду о нашем регионе, где армянами произведено немало фальсификаций. Они меняли наши топонимы, названия гор, рек и озер. Мы все это восстановим, и мировое сообщество будет информировано о том, как развивались тревожные и противоречивые события в нашем регионе после пришествия армян на Южный Кавказ. Вместо того, чтобы отблагодарить за гостеприимство подлинных хозяев и естественных насельников, они ответили на добро черной неблагодарностью, уничтожив системно все азербайджанское, тюркское наследие.

Не сомневаюсь, что этому чудовищному процессу будет положен конец нашими адекватными, адресными и востребованными действиями. Президент Ильхам Алиев четко сказал о том, что мы ставим цели и добиваемся их. Мы осуществим все задуманное, все наши замыслы будут реализованы. Мы докажем, что именно мы являемся носителями высоких цивилизационных начал и очень тонкой культуры.