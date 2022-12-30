Кто и как мешал мирному процессу в 2022 году

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Уходящий год был успешным и даже прорывным для Азербайджана. Есть заметные продвижения в геополитике и в геоэкономике. Позитивные тенденции, которые стимулирует Азербайджан, оказывают благотворное влияние на общую ситуацию в регионе. Мы еще раз смогли убедиться в том, что геополитические дискурсы, которые отображают политику официального Баку, рассчитаны на соединение в единой точке разных трендов, тенденций с расчетом на получение мультипликативного эффекта.

В этом плане отношения со многими странами, с региональными государствами, странами Евросоюза, остального мира оказались более чем продуктивными. От этих связей - а они касаются политики, экономики, гуманитарной и культурной сфер - выигрывают все акторы.

Мы укрепили свои позиции в обеспечении энергобезопасности Европы. В минувшем году произошли два важных события - одно с участием Урсулы фон дер Ляйен, которая побывала в Азербайджане в начале лета и подписала с Президентом Ильхамом Алиевым меморандум об энергетическом сотрудничестве по части поставок газа в Европу. А под занавес года мы убедились в том, насколько Азербайджан расширяет диапазон своего участия в европейском направлении - в Бухаресте было подписано четырехстороннее соглашение о поставках зеленой энергии из Азербайджана в Европу посредством кабеля, который будет проложен по дну Черного моря. Соглашение, помимо Азербайджана, подписали также Грузия, Румыния и Венгрия. Соединение усилий четырех государств создает благоприятную возможность для того, чтобы Европа более уверенно себя чувствовала в сегодняшних и будущих реалиях.

В 2022 году продолжилась работа над всеобъемлющим соглашением между Азербайджаном и Евросоюзом. Формируется очень важная конъюнктура базы наших ожиданий и полезных связей. И никто не может отрицать, что Азербайджан является одним из ключевых партнеров ЕС на постсоветском пространстве. Все планы, связанные с Азербайджаном, оправдываются. И сам Баку работает в этом направлении прицельно и адресно, проводя свою рациональную политику, нацеленную на реализацию перспективных замыслов.

Что касается нашего региона, то ситуация в уходящем году оставалась турбулентной в силу деструктивной позиции Армении, которая никак не может определиться с судьбой мирного процесса. Азербайджан если и перевернул страницу военных действий, нацелившись на добрососедские отношения со всеми акторами, Армения продолжает выступать в очень тревожном ключе, чаще показывая, что именно на ней лежит вина за затягивание процесса заключения мирного договора с Азербайджаном.

Бесспорно, ключевым моментом тут является признание сторонами территориальной целостности сторон друг друга. Азербайджан с самого начала предложил поверженной стороне сотрудничество, и в Армении это восприняли как проявление слабости. Однако это абсолютно не так. Азербайджан - сильное звено в региональной цепи, мы поставили на колени агрессора, восстановили свою территориальную целостность. И Ереван должен сделать соответствующие выводы и извлечь уроки из происшедшего.

Но тут мы видим очень непонятные действия армянских политиков. Кроме того, открыто просматривается вмешательство в дела региона внешних акторов, таких, как Франция, Индия и прочих. Вместо того чтобы поставлять находящейся в предсмертном состоянии Армении необходимую технику, технологии, инвестировать в армянскую экономику, ей обещают вооружение, военные технологии.

О чем это говорит? Это говорит о том, что мир не входит в планы стран, которые пичкают Армению вооружением. Да и сами армянские горячие головы тоже не осознают ответственности перед своими будущими поколениями. Они не понимают, что статус-кво не позволит никому, в том числе Армении, нарушить покой Азербайджана, дестабилизировать ситуацию или же довести эскалацию до самой высокой отметки. Лучше армянской стороне образумиться, настроиться на мирный лад, осознать, что Азербайджан и Турция могут жить без Армении, а вот Армения фактически барахтается на одном месте, не может наладить тренд развития и выступает в роли попрошайки. Если ей это доставляет удовольствие, ради бога - это ее проблема. Но мы не можем позволить ей постоянно увеличивать риски, создавать новые вызовы и бряцать оружием.

В уходящем году Армения, безусловно, упустила шанс мирного сосуществования с соседями. И Турция, и Азербайджан были готовы наладить отношения с Ереваном, но там кому-то кажется, что армянская сторона способна коренным образом изменить ситуацию в регионе. И это большая ошибка. Контактный процесс хромает из-за нежелания Армении определиться со своими целями. Президент Азербайджана неоднократно говорил о том, что эта страна практически утратила свои суверенные права, не способна реализовать свои возможности и национальный суверенитет и постепенно превращается из субъекта в объект международного права. Армения теряет исторический шанс стать суверенным государством.

2022 год был не лучшим с точки зрения реализации Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Оно утрачивает свою силу. Виновата в этом не только Армения, но и Россия, выступающая гарантом исполнения этого документа, фактически обретшего силу закона. То, что сейчас Ереван упускает возможности и время, играет не на пользу армянского государства и, тем более, армянского народа.

Азербайджан же всегда действует в рамках своей ответственности, предсказуемо, оставаясь в русле здравомыслия. Если даже кому-то придет в голову провести ревизию отношения Баку к Трехстороннему заявлению, им не удастся ничего найти. Потому что Азербайджан относится к своим обязательствам с повышенной серьезностью. А Москве и Еревану стоит переосмыслить все, что произошло за уходящий год, отдать себе отчет в том, что не Азербайджан несет ответственность за провалы мирного процесса.

Возьмем Армению, которая злостно не выполняет 4-й и 9-й пункты Трехстороннего заявления, в которых говорится о выводе незаконных вооруженных формирований из Карабаха и строительстве Зангезурского коридора. Реализация 9-го пункта зависит от позиции России и Армении. Армения, само собой, будет этот процесс саботировать, что видно по всем признакам. Но Москва обязана, как гарант стабилизации, как главный модератор в регионе, позаботиться о том, чтобы процесс не буксовал, и все заранее запланированное было осуществлено в срок и работало на реализацию интересов всех участвующих сторон. Тем более что Зангезурский коридор призван выполнять очень масштабную функцию, не только для нескольких стран региона, а в глобальном плане. Так как это будет очень важный коммуникационный коридор, соединяющий континенты. Такие крупные акторы, как Китай, Пакистан и другие, заинтересованы в том, чтобы коридор был в скором времени введен в эксплуатацию. Думаю, и Москва обязана поторопиться и показать свою обязательность.

По поводу акции экологов. Безусловно, эта акция очень важна, она выполняет функцию сигнала о том, что не все в нашем регионе пока еще понятно, объяснимо и, главное, соответствует нормам международного права. Армения, как страна-дестабилизатор, по-прежнему пытается вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, посылает армянскому меньшинству Карабаха вооружение, пропагандистскую литературу, контрабанду. Поэтому необходимо всем этим заниматься и заканчивать.

Азербайджан осуществляет полнейший контроль над всем, что происходит в регионе. И если кто-то вздумает снова испытывать наше терпение, он горько об этом пожалеет. Мы уже не раз давали понять, насколько серьезно настроены. Не раз были предотвращены противоправные действия незаконных вооруженных формирований армян, живущих на азербайджанской земле, осуществляемые не без участия заезжих гастролеров. На каждую провокацию давался жесткий ответ. Вспомним, как в августе во время армянской провокации стал шехидом наш солдат, и в ответ азербайджанская сторона приняла необходимые меры, ликвидировав несколько десятков армянских боевиков. Такова цена вопроса. Она оказалась слишком высока для армянской стороны, выступившей нарушителем спокойствия и порядка.

К сожалению, эта печальная тенденция продолжает давать о себе знать. В Карабахском регионе до последнего времени продолжали нещадно эксплуатироваться принадлежащие нашему государству полезные ископаемые. Совершенно посторонние лица и компании активно разрабатывали наши недра, причем, делалось это с игнорированием экологических стандартов и природоохранных норм.

Азербайджанская общественность, НПО, экологи решили вплотную заняться этим вопросом. Акция экоактивистов продолжается почти три недели, и, как мы видим, убедить ее участников разойтись не получится. Наши ребята на правильном пути. И если уж говорить о сути происходящего, то это самая что ни на есть акция мягкой силы, перед которой капитулируют и армянская, и российская стороны. Основные уроки, которые они должны вынести из сложившейся ситуации, следующие: нужно неукоснительно выполнять свои обязательства, не нарушать законы Азербайджана, уважать его народ и, самое главное, соблюдать такт в реализации своих желаний и планов. Потому что если эти желания и планы приходят в противоречие с азербайджанским законодательством, они автоматически вносятся в списки противоправных действий, и в этом случае все виновные должны понести наказание.

Тут мы видим деструктивную роль не только Рубена Варданяна, но и тех сил, которые за ним стоят. Его, безусловно, лоббируют российские и деловые, и политические круги. Проводить подобные эксперименты на азербайджанской земле - дело безрассудное и чреватое. Азербайджан показал, что не посягает на чьи-то права, а защищает собственные. А прочие акторы должны учесть, что мы больше не позволим уничтожать нашу природу, инфраструктуру, наносить ущерб нашим интересам, а, самое главное, угрожать нашему народу. Те, кто будут посягать на все это, понесут наказание. Совершенно правильно, что Генпрокуратура Азербайджана по всем этим фактам возбудила уголовные дела в отношении лиц, имена которых известны.

Одним словом, приходить с грузом негатива на азербайджанскую землю всяким варданянам и прочим не имеет никакого смысла. Президент Ильхам Алиев заявил, что Баку с Варданяном дела иметь не будет, это чужеродный элемент, являющийся креатурой определенных кругов другого государства, и ему нечего ловить на азербайджанской земле.

Пусть армяне усвоят этот урок должным образом, чтобы в 2023 году не наступать на старые грабли.