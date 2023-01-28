Как иранский режим пытается замести следы устами подхалимов

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

Главы различных государств, правительств, организаций, политики, общественные деятели выразили соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным гражданином Ирана Юнисом Гусейнзаде, который ворвался с автоматом Калашникова в посольство Азербайджана в Тегеране и открыл огонь по всем, кто попадался ему на пути. В результате погиб начальник службы безопасности посольства, еще двое наших граждан получили ранения.

По элементарной логике, до завершения расследования в Иране не должны были делать всякого рода доктринальные заявления. Авторы таких заявлений либо наивные и неосведомленные люди, либо те, кто пытается воспользоваться ситуацией в своих интересах или выполняет заказы. А заказов, судя по всему, было много.

Первым в череду оправданий вступили "независимые" медиа-структуры Ирана, фактически находящиеся под полным и тотальным контролем режима в Тегеране, которые пытались убедить всех и вся, что произошедшее "простая бытовуха". То есть, совершившего кровавое 50-летнего Гусейнзаде пытаются оправдать. Во всяких репортажах отмечалось что жена террориста - гражданка Азербайджана и якобы она "удерживалась в посольстве 9 месяцев", а муж пришел ее высвобождать, так как "никто не откликнулся на его неоднократные просьбы в течение нескольких месяцев".

Утверждалось также, что Гусейнзаде приехал в азербайджанское посольство в Тегеране с двумя детьми (12 и 14 лет), чтобы "выразить протест против равнодушия азербайджанских дипломатов".

Однако, камеры видеонаблюдения говорят об обратном.

Террорист часами наблюдал из автомобиля за зданием азербайджанской дипмиссии, ожидая, когда сотрудники войдут в посольство. За все это время сотрудник иранской полиции, находившийся на территории, ни разу не подошел к подозрительной машине, не поинтересовался, чем часами тут занимается водитель и т.д. Не подошел, потому что по плану не должно было быть никакой проверки.

Террорист, в свою очередь, знал и был уверен, местные полицейские его не остановят. В этот момент, судя по кадрам, к зданию подъезжает машина сотрудников посольства Азербайджана. Террорист прекрасно понимал, что если он со всей скорости врежется на своем автомобиле в автомобиль дипмисии, то сотрудники посольства, услышав звук, непременно выйдут посмотреть, что произошло. Так оно и случилось. Как только открылась дверь, Гусейнзаде выбежал с автоматом, пробился во внутрь здания и открыл огонь по безоружным людям. Примечательно, что дислоцированный на место сотрудник полиции равнодушно, как ни в чем ни бывало, стоял и смотрел в пустоту. Он даже не попытался остановить преступника. На видео также можно заметить, что террорист махает "стражу правопорядка", будто здоровается с ним. К тому же, детей не было и в помине.

Что произошло далее, известно...

С какой стати это "семейная проблема", непонятно. Это высокопрофессионально подготовленный террористический акт.

Что касается интервью Й.Гусейнзаде иранским телеканалам и информационным агентствам...

Иранская муллократия специально мобилизовала для этого представителей телеканалов и информационных агентств. Режим, убивший Махсу Амини, которая была арестована и жестоко забита до смерти за то, что ее хиджаб был немного спущен, пытается показать себя "посредническим, демократичным и прозрачным". Основная цель - не охарактеризовать произошедшее как теракт, а как "нападение на посольство по семейно-бытовым мотивам".

Террорист, ворвавшийся в здание посольства иностранного государства с автоматом Калашникова, ранивший двух человек и убивший одного человека, удивительно спокойно дает интервью. Такой абсурд невозможен в Норвегии, Южной Корее, Нидерландах или где-то еще: там телеканалы и информационные агентства не выстраиваются в очередь и не берут интервью у обвиняемого в теракте сразу после совершения преступления.

Такое муллакратическое и уродливое проявление демократии не может даже прийти в голову Западу.

Но Иран это делает. Постыдно. Тегеран любой ценой намерен заставить граждан страны переварить теракт как "обычное преступление, хотя и совершенное с жестокостью".

Но так как он делает это с примитивностью и идиотизмом, типичными для моллакратии, то получается противоположный результат.

В такой ситуации неазербайджанцы, которые в документах числятся "азербайджанцами", почти дословно повторяют примитивные тезисы пропаганды моллакратического режима Ирана.

Например, автор YouTube-канала "Свобода слова" Турал Садыглы. Он чуть ли не обвиняет в теракте сотрудников посольства. Позже в социальных сетях распространяется заявление "Движения Мусульманского Союза": "Мы осуждаем преступление и требуем сурового наказания виновного, независимо от того, по какому мотиву и причине он совершил преступление".

Этот ход, рассчитан на внешний эффект: на самом деле сторонники Талеха Багирова, находящегося в настоящее время в тюрьме, подчеркивают в своих профилях в социальных сетях, что не сомневаются в "причастности Запада, США и Израиля в нападении на его посольство. Мол, "все это происходит по вине сил, которые хотят сделать Азербайджан и Иран врагами, стремятся привести НАТО в Баку".

Вновь повторяются нарративы официального Тегерана, тиражируются тезисы, составляющие лейтмотив заявлений иранских официальных лиц, политиков и СМИ.

Через некоторое время активизировались бежавшие из Азербайджана и укрывшиеся в Иране Орхан Мамедов, Тохид Ибрагимбейли, Искандер Гусейнов и Ровшан Асадов.

Они же представляют теракт против наших дипломатов чуть ли не как "безобразную акцию, направленную против Ирана, подготовленную и осуществленную Баку".

Орхан Мамедов читает с бумажки, так как не может контролировать свое волнение и возбуждение перед камерой.

Это кажется очевидным: потому что, говоря "теперь я хочу коснуться другой точки", он снова читает инструкции, выстроившиеся на бумаге, пытается понять, но у него ничего не получается. Мамедов, которого называют "Шейх", не подготовил свою речь, все было поспешно и спонтанно.

Став маленькой частью пропагандистской машины теократии в Иране, эти фигуры, безликие марионетки Тегерана, активируются нажатием кнопки.

...Среди священнослужителей и государственных чиновников в Тегеране есть такое выражение - "Я твой слуга, господин". Оно считается формой комплимента и вежливости. Однако у марионеток, которые по документам азербайджанцы, а в реальности далеко не азербайджанцы, это надоедливое "выражение вежливости" стало формой жизни. Эти лица постоянно пытаются найти дьявольский след там, где его нет. Поэтому, несмотря на все инструкции, эти бедолаги не могут полностью выполнить заказы сверху.