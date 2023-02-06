Пока нет вестей о четырех азербайджанских студентах в Малатье

Пока нет вестей о четырех азербайджанских студентах, получавших образование в Малатье.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в интервью AZTV сказал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

"В Кахраманмараше у нас получают образование 100 студентов. Мы связались с ними, у них все в порядке. К сожалению, 4 азербайджанских студента, находившиеся в здании в Малатье, обрушившемся в результате землетрясения, пока числятся пропавшими без вести. Мы пока не получили о них известий", - сказал посол.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 541 человек, 9 733 получили ранения.