Посланцы Фонда Гейдара Алиева оказались в самый нужный час в самом нужном месте

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Чужой беды не бывает. Несмотря на заезженность этой фразы, сегодня она как никогда актуальна. Когда возникает тревожная ситуация, независимо от того, далеко находятся переживающие беду люди или близко, им обязательно нужно помочь и быть рядом.

Страшное землетрясение, постигшие близкую и родную нам Турцию, затронуло территорию более 10 провинций страны, эта напасть унесла жизни более 30 тысяч человек и коснулась сотен тысяч. Мы продолжаем следить за событиями, радуемся каждой спасенной жизни и скорбим о каждой потере. Может показаться, что на этом огромном пространстве бедствия жизнь остановилась. Но она не остановилась. Страшные кадры из Турции говорят нам о том, что, несмотря на весь ужас случившегося, люди стараются не терять самообладания и надежды. Необходимо действовать, чтобы спасти тех, кого еще можно спасти, и поддержать пострадавших.

Азербайджан проявил себя как страна, готовая прийти на помощь своим братьям. Азербайджан был первым, кто откликнулся на случившееся в Турции. Президент Ильхам Алиев немедленно распорядился выслать грузовыми бортами все необходимые средства и ресурсы, чтобы помочь тем, кто пострадал, и присоединиться к спасательным работам. В зоне землетрясения рухнуло более шести тысяч больших и малых зданий. Если учесть, что землетрясения произошли под утро, когда люди еще спали в своих домах, неудивительно, что число жертв столь велико - более 30 тысяч человек.

Спасатели МЧС Азербайджана прибыли в Турцию в числе первых и на сегодня спасли более 50 человек. На месте событий сейчас также работают группы азербайджанских врачей, психологов, волонтеры. Фонд Гейдара Алиева по распоряжению президента Фонда, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой взял на себя координацию работы по сбору и отправке гуманитарной помощи. Уже отправлены несколько бортов со всем необходимым для преодоления последствий землетрясения и поддержки пострадавших. Собранная общественностью гуманитарная помощь доставляется Фондом в Турцию наземным транспортом.

Случившееся в Турции - это большая трагедия. Это тяжело видеть, еще тяжелее пережить. Тем не менее, все, кто сейчас находятся в активном действии по оказанию помощи братскому народу, должны сохранять самообладание, работать согласованно и в четкой координации. Работают все структуры по вертикали и горизонтали, и в данном случае в точке пересечения должно быть взаимопонимание и взаимодополнение. Мне кажется, именно посланцы Фонда Гейдара Алиева оказались в нужный час в нужном месте. Неслучайно Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за помощь, оказанную нашей страной, за оперативную реакцию на беду. Азербайджан продемонстрировал, как нужно действовать в экстремальных ситуациях. Думаю, турецкий народ чувствует братскую помощь азербайджанского народа. Мы вместе переживаем эту беду, вместе преодолеем ее последствия. И мы, и турецкие браться увидели, что наши народы действительно связаны общей судьбой. То, как мы взаимодействуем сейчас, показывает, что мы должны быть всегда рядом, чувствовать и дополнять друг друга. Наши отношения - это пример для всего мирового сообщества.

Хотел бы сказать еще вот о чем. Землетрясение в Турции поставило немало вопросов. Когда речь идет о землетрясениях, принято обращаться к ученым, сейсмологам. Но не меньше вопросов должно задаваться и строителям. Это землетрясение выявило наличие большого количества проблем в строительной сфере. В сейсмоопасной зоне дома должны строиться с учетом определенных правил. В Турции землетрясения разрушительной силы не редкость. За последние четверть века они происходили в Стамбуле, Измире, Ване. Каждый раз общество поднимало вопрос перед строительными компаниями, на которых возлагали вину за разрушения. И это правильно. Помню, после измирского землетрясения были аресты. И сейчас тоже уже задержаны предприниматели, которые обвиняются в столь масштабных разрушениях. Шесть тысяч буквально раскрошившихся зданий! - тут вина не только подземных толчков.

Надеюсь, уроки землетрясения 6 февраля будут учтены. И учесть их нужно не только турецкой стороне, но и нашим строительным компаниям. Азербайджан тоже находится в географической зоне с серьезной сейсмоактивностью. Меры безопасности никогда не бывают лишними, и мы тоже должны учесть уроки Кахраманмараша, Хатая, Газиантепа и других пострадавших турецких провинций.