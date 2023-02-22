Министерства внутренних дел Азербайджана и Казахстана подписали меморандум

Между министерствами внутренних дел Азербайджана и Казахстана подписан меморандум.

Как сообщили Day.Az в среду в пресс-службе МВД Азербайджана, 22 февраля в Азербайджан с двухдневным официальным визитом прибыла делегация во главе с министром внутренних дел Казахстана генерал-полковником полиции Маратом Ахметжановым.

Министр Марат Ахметжанов и сопровождающие его лица посетили Аллею почетного захоронения и возложили венок к памятнику общенациональному лидеру нашего народа, архитектору и основателю современного азербайджанского государства Гейдару Алиеву, почтили его память. В тот же день министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял казахстанского коллегу и возглавляемую им делегацию. Приветствуя гостей, Эйвазов выразил уверенность в том, что этот визит послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между органами внутренних дел двух дружественных стран. Напомнив, что наши народы связывают тесные узы дружбы, взаимного доверия и уважения, связи между нашими государствами носят характер стратегического партнерства, министр отметил, что в соответствии со стратегией, определенной главами обоих государств, в последние годы наблюдается динамичное развитие во всех сферах, в этом контексте сотрудничество между МВД Азербайджана и Казахстана углубляется.

Министр внутренних дел Казахстана генерал-полковник полиции Марат Ахметжанов, поблагодарив азербайджанского коллегу за теплый прием и высокое гостеприимство, отметил, что возглавляемая им структура заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с министерством внутренних дел Азербайджана и данный визит послужит этой цели.

В ходе встречи министры подписали "Меморандум о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Казахстан".

На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Республике Казахстан Агалар Атамогланов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджане Сержан Абдыкаримов и представитель министерства внутренних дел Азербайджанской Республики в Республике Казахстан полковник-лейтенант полиции Энвер Зохраббейли.

В рамках визита гости посетили N-скую воинскую часть Внутренних войск МВД, Полицейскую академию, Службу "Безопасный город" и "колл-центр 102", где ознакомились с деятельностью этих структур.