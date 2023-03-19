Вдоль водохранилища Суговушан строятся туристические объекты

18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с капитальным ремонтом Суговушанского водохранилища и вытекающего из него магистрального водного канала, строительством объектов туристической инфраструктуры вокруг водохранилища.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Было сообщено, что в рамках Первой государственной программы и проектов по ремонту, восстановлению и реконструкции основных инфраструктурных объектов начат капитальный ремонт Суговушанского водохранилища и вытекающего из него магистрального водного канала. В настоящее время осуществляются бетонирование стен водохранилища, капитальный ремонт всего оборудования, проводятся необходимые работы на магистральном канале. Одновременно начато создание объектов первичной туристической инфраструктуры вокруг Суговушанского водохранилища. Здесь строится информационное бюро по туризму, закладывается прибрежный парк, строится автостоянка.

Было отмечено, что в Карабахском экономическом районе до конца текущего года предусмотрено завершить параллельно ведущиеся работы по восстановлению, капитальному ремонту и реконструкции водохранилищ "Хачынчай", "Кёнделенчай-1", "Кёнделенчай-2", "Кёнделенчай-3".