Организаторы и участники теракта против депутата Фазиля Мустафы будут разоблачены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Захид Орудж.

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С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке