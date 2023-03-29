https://news.day.az/politics/1550441.html Организаторы и участники теракта против депутата Фазиля Мустафы будут разоблачены - Захид Орудж
Организаторы и участники теракта против депутата Фазиля Мустафы будут разоблачены - Захид Орудж
Организаторы и участники теракта против депутата Фазиля Мустафы будут разоблачены.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Захид Орудж.
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С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке
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