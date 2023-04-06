Сепаратисты захлопнули ловушку

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Любопытную новость распространили армяне в своих Телеграм-каналах. Накануне в Ханкенди пытались провести социальный опрос. Сообщается, что одним из пунктов соцопроса был вопрос об отношении местных армян к возможности реинтеграции в Азербайджан. Эта тема в последнее время все более и более актуализируется, и более-менее способные мыслить жители зоны временного размещения РМК осознают, что от ответа на этот вопрос не уйти. Причем, от ответа положительного, если они всерьез хотят остаться.

Опрос провести не удалось. Сепаратистская верхушка, считающая себя "властью", запретила проводить какие бы то ни было соцопросы вообще. Разрешено это только "государственным органам", то есть сепаратистской тусовке, ее "госминистрам" и прочим ряженым. Это означает, что опросы населения, да еще на такую тему! могут проводиться исключительно под контролем сепаратистов.

Объясняется это неким военным положением, которое действует в зоне временной ответственности РМК. Но дело, конечно же, не в этом. Сепаратистами и их внешними покровителями было сделано все, чтобы создать мнение, будто армянская община Карабахского региона дружно и единогласно требует независимости и ни при каких обстоятельствах не желает интегрироваться в Азербайджан.

20-30 тысяч человек, проживающих сейчас в зоне временной ответственности РМК, - это заложники сепаратистов и миротворческого контингента России, который тоже участвует в этом безобразии. Мы все помним, как в первые месяцы после Второй карабахской войны миротворцы буквально насильно завозили армян из Армении в Карабах, а желающих уехать не пропускали через посты РМК. В тот период не готовые жить в Азербайджане армяне массово выезжали, но их возвращали, потому что не желающим мира в регионе нужны были заложники.

Против тех, кто заговаривал о реинтеграции, начинаются репрессии. Любой, кто просто заикнется о желании получить азербайджанский паспорт, объявляется шпионом и отправляется под следствие. Люди боятся высказать свое мнение даже анонимно, поэтому трудно сказать, каким был бы итог запрещенного опроса. Однако по тому, как переполошились сепаратисты, можно предположить, что им ответ известен. Все эти арутюняны и прочие варятся в этом супе и прекрасно осведомлены о реальных настроениях местных армян. Может, потому опрос и запретили, что боятся правды?

Кстати, после появления в Ханкенди азербайджанских врачей и проследовавшего на следующий день из Карабаха в Армению очень уж большого каравана миротворцев с пассажирами, сепаратисты спешно ввели еще один запрет. Теперь армянам запрещено покидать зону РМК "без особой надобности". В подкрепление этого запрета распущен слух, что, выехав, местные армяне уже не смогут вернуться, потому что азербайджанцы, дескать, будут пускать только тех, кто готов принять азербайджанское гражданство.

Короче говоря, ловушка захлопнулась, и местные армяне стали заложниками уже в полном смысле этого слова.