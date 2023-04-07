Армянские мужчины снова спрятались за женщин и детей

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Пригрело солнышко, и в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана зашевелились. Потепление воздуха придало сил "умирающим" от голода и холода сепаратистам и поддакивающим им глупцам. Нарисовав потешные лозунги, сделав привлекательный макияж и разодевшись, жительницы Ханкенди отправились в пешую прогулку до места акции азербайджанских экоактивистов. Погода прекрасная, пейзажи - еще прекраснее. Идут смеются, болтают, жуют. Чем-то все это напоминает майские демонстрации советских времен. Только на транспарантах и плакатах вместо прославления трудящихся слезливые и лживые надписи на древнеэфиопском алфавите.

В общем, идут изголодавшиеся до невозможности жительницы Ханкенди. Идут, сердешные. Зачем идут, сами вряд ли понимают. В соцсетях мнения разделились. Одни считают, что на смотрины к миротворцам, другие - что хотят, чтобы их тоже отвезли в Ханкенди азербайджанские врачи. Как тех теток, что хлопнулись в обморок, увидев за сто метров наших коммандо.

При любом варианте у этой бессмысленной акции две особенности.

Первая. В стройных рядах голодных и холодных участников шествия одни женщины. Редко среди них мелькает какой-то мужчина. Почему? Наверное, армянские мужчины так оголодали, что не могут шагу ступить. А если серьезно, у армянских мужчин это традиция - пускать вперед женщин и детей и прятаться за их спинами. Джентльмены, однако.

Вторая особенность. Если исходить из написанного на плакатах, то все эти красотки должны были бы двигаться ползком. Потому что через почти четыре месяца "блокады", жизни без еды, газа и света иметь такой цветущий, сытый и довольный вид это... ну, не знаю, это даже как-то неприлично.

В общем, идут. Куда дойдут? Никуда. Вся армянская община Карабаха дружно идет в никуда. И скоро, похоже, достигнет цели.