Явка с повинной : Арарат Мирзоян признал цель армянской провокации

Автор: Акпер Гасанов

Ну вот и все. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, называя вещи своими именами, признался в причинах осуществления армянской стороной провокации в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, где интенсивному обстрелу из стрелкового оружия подверглись позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

"Армения считает нереалистичной нормализацию отношений с Азербайджаном, а также установление в регионе мира и стабильности без решения проблем, связанных с правами и безопасностью "народа" Карабаха", - изрек он, отвечая на вопросы депутатов.

И тут мы видим, как вслед за военной провокацией, имеет место провокация информационная и политическая.

По сути, это был откровенный, недвусмысленный отказ официального Еревана от подписания большого мирного договора с Азербайджаном. Да, представители руководства Армении могут хоть до посинения божиться, что они настроены конструктивно и хотят мира, но ровно тоже самое, на протяжении двух с лишним десятилетий, говорили и прежние армянские правители.

Да, второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян формально заявляли о желании достичь мира с нашей страной. Сохраняя, при этом, под оккупацией азербайджанские земли. Более того, Серж Саргсян как-то и вовсе изрек, что "Агдам - это не наша земля", не делая никаких шагов для возврата 20% оккупированных Арменией территорий нашего государства.

Ровно такие же шаги мы наблюдаем и со стороны нынешнего армянского руководства, которое готово делать бесконечные "финты ушами". Вот, посмотрите, как примитивно пытается манипулировать премьер-министр Никол Пашинян.

"Если до Мадридских принципов местом самоопределения Карабаха был СССР, то после Мадридских принципов, в результате "гениальной" дипломатии армянской стороны, местом самоопределения Карабаха стал Азербайджан. По Мадридским принципам, Армения признала Карабах частью Азербайджана. Сегодня мы пожинаем эти плоды", - мелет он.

Перед нами - обращение к внутренней армянской аудитории. Мол, "все уже украдено до нас". С дальнейшим танцами а-ля Дуремар и повторением его фразы: "А я тут не при чем, совсем я не причем". О том, что прежнее руководство Армении, также как и он сейчас, затягивало вопрос реализации международного права и резолюций ООН, Пашинян решил не уточнять. Впрочем, не только этого.

Он делает вид, что не помнит итогов четырехсторонней встречи в Праге, где Пашинян вынужден был согласится на то, что Баку и Ереван подпишут мирный договор, руководствуясь Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией, в которой четко четко говорится, что границы между новыми государствами будут основываться на границах между союзными республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская Автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР.

Так что, "финт ушами" оказался попыткой обыграть самого себя. Но этого никогда не признают ни Никол Пашинян, ни Арарат Мирзоян. Глава МИД РА, не отошедший до конца от последствий экзекуции в стенах парламента Армении в ноябре 2020 года, делает вид, что не знаком еще и с содержанием трехстороннего заявления, подписанного армянским премьер-министром. Там, напомню, нет ни слова про "народ" "Нагорного Карабаха".

Именно делает вид, проще говоря придуряется. В реальности ему все известно. Включая то, что нет "Нагорного Карабаха", а есть Карабахский экономический район Азербайджана, где пока еще, совершенно незаконно, с паспортами граждан Армении, живут лица армянской национальности. Их там порядка 40-50 тысяч человек. При этом, в Армении не проживает и сотни этнических азербайджанцев. Тем более, с паспортами граждан Азербайджана.

Согласие на то, чтобы армяне проживали в Карабахском экономическом районе Азербайджана - и есть доказательство конструктивизма со стороны официального Баку. Но этого, как видим, не осознают руководители Армении. Они все еще надеются затянуть переговорный процесс донельзя, отказавшись от подписания мирного договора с Азербайджаном. Это их роковая ошибка.

Ее корни уходят в наивную веру в то, что внешние силы помогут руководству Армении лавировать до бесконечности. А тем временем, назначен руководитель секретариата Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. То есть, наша страна свою часть работы выполняет. И в конечном итоге все кончится тем, что в Азербайджане будут считать границей с Арменией те земли, где фактически будут находится наши войска. А дойти они могут до таких рубежей, которые Пашиняну и Мирзояну в страшных снах не снились. И никто не в силах будет вос препятствовать победному маршу наших героев.