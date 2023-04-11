Снова провокация, снова поражение, снова ложь: "стратегия" Армении не меняется

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии в Лачинском направлении. В результате совершенной противником провокации стали шехидами три военнослужащих Азербайджанской Армии.

Армянская сторона понесла большие потери. Она признала смерть четырех своих военнослужащих, но в реальности эта цифра намного выше. Естественно, в РА правду скрывают. Так было всегда. И по итогам четырехдневной войны в апреле 2016 года, когда тогдашние президент РА Серж Саргсян и глава МО РА Сейран Оганян едва ли не родными и близкими клялись, что поражения не было.

Более того, они уверяли, что то была "победа" армянской стороны. И это при том, что тогда азербайджанская армия освободила свыше 20 квадратных километров наших территорий, взяв под контроль ряд стратегически важных высот. И число погибших армянских военнослужащих тогда было на порядок выше, чем у азербайджанской армии. Тандем Саргсян-Оганян скрывал правду, справедливо опасаясь потерять власть. Он ее в итоге потерял. И началось все именно с поражения РА в четырехдневной апрельской войне 2016 года.

Дорвавшийся до власти в РА Никол Пашинян и его команда имели шанс войти в историю в качестве политиков, сделавших шаг навстречу миру в регионе. Но в итоге, уже спустя короткое время, мы все увидели и услышали провокации со стороны Пашиняна и его окружения. Сам он орал на площади в центре Еревана, что "Карабах-это Армения и точка", а тогдашний глава МО РА Давид Тоноян открыто заявлял о планах оккупации новых азербайджанских земель.

А еще, летом 2020 года, армянская сторона предприняла провокацию в Товузском направлении. Ее цель была очевидна- попытаться вовлечь в военный конфликт с Азербайджаном ОДКБ. Но, надеждам официального Еревана не суждено было сбыться. Оказалось, что у Азербайджана, который не входит в ОДКБ, авторитет на порядок выше, чем у РА, которая входит в ОДКБ.

То фиаско не помешало руководству РА осуществлять все новые и новые провокации, что в конечном итоге привело к началу 44-дневной войны. Которая завершилась полным разгромом армянской армии, освобождением территории равной Ливану, водружением в освобожденной Шуше азербайджанского триколора, Парадом Победы в Баку, на котором была продемонстрирована трофейная армянская военная техника.

В ходе 44-дневной войны армянская сторона регулярно врала своему народу про "захват" азербайджанских территорий. Тогдашние глашатаи армянской дезинформации измеряли "потери" азербайджанской армии в количестве, превосходящем численность наших войск, задействованных в боевых действиях. А чем все закончилось? Трусливым и жалким признанием небезызвестного Арцруна Ованнисяна про "тактическое отступление" армянской армии.

Оно было столь стремительным и массовым, что число дезертиров в армянской армии перевалило за отметку в 11.000 человек. Только вот тогда армянская власть это скрывала. Как и реальное число погибших в 44-дневной войне с армянской стороны. А армянское общество все это увидело. И именно поэтому, сразу после подписания трехстороннего заявления в ночь на 10 ноября 2020 года, Никол Пашинян предпочел затаиться. Понимал он, чем все может для него кончиться.

Наваляли тогда Арарату Мирзояну, который сейчас является главой МИД РА. Вот для того, чтобы экзекуция не настигла сейчас Пашиняна, он и его окружение и скрывают реальные потери армянской армии по итогам очередной провокации с их стороны. Правда, это всего-лишь "отложенный гапаз", который Никол и его команда получат от своего народа, когда станет известна правда о масштабе потерь.

В любом случае, ставка официального Еревана снова не сработала. Враг понес большие потери, ничего в итоге не приобретя. Зато, Азербайджан теперь может всему миру демонстрировать пример того, что именно Армения срывает мирный процесс. Примечательно, что буквально вчера, в заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал очередное важное заявление.

"Мы настроены на нормализацию, и по окончании Второй Карабахской войны это был именно Азербайджан, кто предложил начать работу над мирным договором, которая практически уже началась, но идет не так гладко, как нам хотелось бы. Но альтернативы этому нет", - подчеркнул глава нашего государства. Как видим, его слова нашли свое подтверждение уже сегодня. Армения снова совершила провокацию. Цель которой- срыв мирных переговоров любым путем. Альтернативой миру, всегда и везде, была война. Итоги которой будут очень плачевными для Армении. И никто не остановит Азербайджан. Другое дело, что мы все еще надеемся на то, что покровители РА сумеют ее образумить, уберечь от ставки на войну.