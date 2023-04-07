В следующий раз - голышом: идейное фиаско карабахских армян

Автор: Акпер Гасанов

Новости приходят - одна забавнее другой. Начну с той, в которой говорится про акцию протеста армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана. Тут сразу замечу, что вот уже 117 дней длится мирная акция протеста азербайджанских активистов. Началась она по причине варварского грабежа азербайджанских природных ресурсов на наших месторождениях, расположенных в Карабахском экономическом районе.

Обоснованные требования азербайджанской стороны осуществить доступ на наши месторождения не встретили понимания со стороны руководства российского миротворческого контингента и предводителей карабахских сепаратистов. Именно они, отказавшись выполнять наши законные требования, создали необходимость в акции протеста отечественных активистов. Но не готовы карабахские армяне признавать виноватыми себя или руководство РМК. Не дозволено им этого делать. Ведь, в этом бизнесе, так или иначе, были задействованы все жители Карабахского экономического района Азербайджана. Что само по себе является преступлением с их стороны.

В любом случае, все эти 117 дней мировое армянство ломало голову над тем, как бы исправить ситуацию в выгодную для себя сторону. Кто только не был использован ими в данных целях! Начиная от насквозь коррумпированных депутатов Европарламента, включая французских политиков разного пошиба, включая сенаторов и мэров городов. Ряд политиков из иных европейских городов и США также надрываются, согласно заранее оговоренному тарифу.

Не помогли и связи московского засланца Рубена Варданяна. Его громогласные планы и громогласные обещания лопнули, как мыльный пузырь. Сам Варданян лишился должности "госминистра" карабахских армян. Она ничего в реальности не стоила, но все же важен факт- Рубена Карленовича вынудили следовать требованию Азербайджана. Сейчас он притворился "мнимым больным" и слинял из Ханкенди под предлогом какого-то своего заболевания.

Трюк не свежий, ранее он и вовсе покинул Ханкенди в машине с грязным бельем, принадлежащей РМК. Но речь сейчас не о Варданяне, а о кризисе жанра мирового армянства и карабахских армян. То, что сейчас поперло в сторону Лачинского коридора- это гастроли труппы артистов погорелого театра. Ведь, в ней участвует жалкая кучка людей, что напрочь разбивает миф про "120.000 армян", якобы живущих в Ханкенди и окрестностях.

Где массовость, где десятки тысяч "страждущих и жаждущих"?! Нет их. Есть только жидкий ряд горлопанов, странным образом нашедших в себе силы для марш-броска в условиях мифической "гуманитарной катастрофы". Интересно содержание плакатов, с которыми вышли прогуляться карабахские армяне: "Откройте Лачинский коридор", "Мы не сдаемся", "Обеспечьте наше право на жизнь".

Насчет открытия Лачинского коридора- это к Араику Арутюняну и к руководству РМК. Азербайджан ничего не перекрывал, он всего лишь требует прекратить грабеж наших природных ресурсов. Так что уместнее был бы плакат иного содержания: "Воровали, воруем, будем воровать!" И "Мамой клянусь!", на всякий случай. Нелепо? Не более, чем призыв обеспечить армянам Карабахского экономического района Азербайджана "право на жизнь".

Ведь за все время акций протеста азербайджанских активистов, ни разу не посективших Ханкенди по причине перекрытия доступа туда российскими миротворцами, ни один армянин Карабаха не скончался по нашей вине. Более того, буквально на днях в Ханкенди побывали азербайджанские медики. Нашей стороной оперативно была организована отправка кареты "Скорой Помощи" для нуждающихся в ней карабахских армян.

Да и о чем можно говорить после заявления еще одного "госминистра" в рядах карабахских армян, некоего Гургена Нерсисяна? "В результате совместной работы с российскими миротворцами инфляция цен розничных товаров на рынке начала нормализоваться", написал он на своей странице в Фейсбук. То есть, нет никакой "гуманитарной катастрофы". Есть совместная работа карабахских сепаратистов и РМК по снижению инфляции в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Так что, запутались организаторы сегодняшней акции, что называется "в трех соснах". А если шире, то это был провал мирового армянства, той его части, которая мечтает о "реванше", поедая круассаны в парижском кафе с видом на Сену. Ведь то, что на 117 день акции протеста азербайджанских активистов в Лачинском коридоре, карабахские армяне выдавили всего лишь прогулку с плакатами- это фиаско. В первую очередь- идейное. Да, дальше они могут и голышом пройтись по той же дороге, уподобляясь активисткам организации "Фемен", но результат будет такой же. Нулевой - с точки зрения решения вопроса. И смехотворный - с точки зрения путей достижения цели.