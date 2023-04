Смеяться разрешено: свежий армянский миф, похлеще анекдота

Автор: Акпер Гасанов

Ведущие издания США - The Washington Post и The New York Times - сообщили в воскресенье, 9 апреля, что среди секретных документов Пентагона, попавших в социальные сети, имеется и документ американской разведки, касающийся акций протеста против юридической реформы в Израиле. Насколько эти документы могут называться тем, что можно комментировать на полном серьезе? Не имеем ли мы дело с искусно подготовленной информационно-психологической спецоперацией? Ответы на эти и иные вопросы еще предстоит получить.

И, казалось бы, какое все это имеет отношение к Армении? А вот не спешите говорить, что никакого. Армянские мифотворцы, формально именующиеся представителями СМИ, готовы любое событие с любой же точки нашей планеты трактовать, взобравшись на низенькую такую армянскую кочку зрения. Нет, на сей раз они не стали возмущаться открытием посольства Азербайджана в Израиле. И развитием отношений между нашими странами в вопросе военного строительства тоже в РА уже особо не возмущаются.

Смысла нет. Наши страны реализуют поставленную задачу, не обращая на визги и возмущения с армянской стороны. Но разве может армянская сторона удержаться от придумывания новых мифов по очередному, никак РА не касающемуся, сомнительному поводу? Нет, конечно. Граждане страны, которые с детства слышат мифы про то, что "все величайшие события в мире совершены по воле или с позволения армян", снова продемонстрировали себя во всей "красе".

"Внедренная в Армении спецслужбами Моссад-MIT-ГРУ "бархатная" шпана при поддержке своих пророссийских и "прозападных" подпорок приступила к решающей фазе упразднения Армении", цитирую я одно из армянских изданий. Вольность в мыслях тут настолько невероятная, что авторами армянского мифа, скорее всего рожденного в результате изрядного потребления самопального коньяка, привиделись совместные акции российских и западных спецслужб.

Это насколько же нужно быть оторванным от реальности, чтобы придумывать такое?! В общем, "смешались в кучу кони, люди", как писал Лермонтов в поэме "Бородино". Вот точно также, в кучу, смешались спецслужбы разных стран мира в воспаленной фантазии армянских мифотворцев. Впрочем, тут уместно и воспоминание о незабвенном Никифоре Ляписе-Трубецком. Том, который был автором "Гавриилиады" вообще и фразы о том, что "Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал", в частности.

В общем, представители указанных выше разведок были бы, уверен, сильно удивлены, узнав о том, что им приписывают совместную реализацию плана по приводу в Армении к власти "бархатной шпаны". Это они про то, чем Армения так долго гордилась. Да, в РА всячески выпячивали плоды своей "шашлычной революции", в результате которой к власти пришел популист Никол Пашинян. Его, помню, возводили даже не на армянский, а на мировой политический Олимп. Мысленно, естественно.

Но, недолго музыка играла, Никол недолго танцевал. Теперь он- "бархатная шпана". При этом, потенциал одного Никола, его крестный отец Левон Тер-Петросян публично назвал недостаточным. Так утверждают армянские СМИ, судя по всему практикующиеся в измерении потенциала Пашиняна. Впрочем, замеряют, как выяснилось потенциал не только премьер-министра РА.

Некто Павел Даллакян, пофосно представленный в статусе политического комментатора, заявил, что вся "Армения велика и жизнеспособна своим потенциалом". Как бы статус государства-лузера Южного Кавказа, имеющего сокращающееся население, самый большой внешний долг и не способного обеспечивать защиту границ своими силами, красноречиво говорит об ином.

И итоги 44-дневной войны, которую сделал неизбежной представитель "бархатной шпаны" Пашинян, свидетельствуют о том же. Но Даллакян не унывает. Он обрушивается на авторов информации о том, что в ходе 44-дневной войны было 11.000 дезертиров с армянской стороны. " Гнусный тезис о "неудовлетворенных и дезертирах" разработан вовсе не в Ереване", утверждает он.

Да, не удивляйтесь, это тоже сделали, по его мнению, спецслужбы различных стран мира. В каком-то уж крайне идиотском, не подберу иного слова, свете предстает тут большинство граждан РА. Они ведь следовали за "бархатной шпаной" по городам и селам РА. Они воспевали Пашиняна в центре Еревана. Они доверили ему власть дважды. Во второй раз, после поражения в 44-дневной войне.

Это что же получается? Что все проголосовавшие за Пашиняна- работают на зарубежные спецслужбы?! Причем, как я понимаю, бескорыстно, ибо содержать такую ораву не у одной спецслужбы денег не хватит. Вот, получается, если верить армянским фантастам, в чем причина происходящего в Израиле! "Бархатная шпана" спровоцировала акции протеста так далеко за пределами своей страны, оказывается. Не верите? Спросите у Плиния-младшего, Плутарха, Геродота, Аристотеля, Александра Македонского и у сапожника Гургена. Они все, в один голос, подтвердят эту версию. Не могут же армянские мифотворцы врать?! Они и мамой поклясться готовы.