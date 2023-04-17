Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Шанхайской организацией сотрудничества

Находящаяся с визитом в Китайской Народной Республике делегация во главе с помощником Президента Азербайджана Анаром Алакбаровым 17 апреля встретилась в Пекине с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подчеркнув активную роль Азербайджана как партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, генеральный секретарь Чжан Мин высоко оценил участие нашей страны в мероприятиях, проводимых в рамках организации. Особо отметив участие Президента Ильхама Алиева в Саммите ШОС, состоявшемся в сентябре прошлого года в Самарканде, Чжан Мин рассказал об эффективном сотрудничестве между организацией и Азербайджаном. Подчеркнув, что активное участие Фонда Гейдара Алиева в мероприятиях ШОС укрепляет сотрудничество между Азербайджаном и ШОС, генеральный секретарь сказал, что ряд важных мероприятий, проведенных в секретариате ШОС по инициативе Азербайджана, способствовал демонстрации культурно-гуманитарного потенциала нашей страны.

В свою очередь помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что Азербайджан придает большое значение связям с Шанхайской организацией сотрудничества, и рассказал о перспективах развития сотрудничества в различных сферах. Он сказал, что после получения Азербайджаном статуса партнера по диалогу ШОС Фонд Гейдара Алиева организовал в тесном сотрудничестве с секретариатом организации ряд мероприятий, в том числе День культуры Азербайджана в 2018 году и мероприятие под названием "Низами Гянджеви - поэт всего человечества" в рамках Года Низами Гянджеви. Он сказал, что тот факт, что подаренный Фондом Гейдара Алиева бюст гениального поэта постоянно экспонируется в здании секретариата Шанхайской организации сотрудничества, представляет для Азербайджана большое символическое значение.

А.Алакбаров подчеркнул, что участие Президента Ильхама Алиева в Самаркандском саммите в качестве почетного гостя свидетельствует о заинтересованности Азербайджана в поднятии сотрудничества с ШОС на более высокий уровень. Напомнив, что Азербайджан направил заявку о повышении его статуса с уровня партнера по диалогу до уровня наблюдателя в организации, он выразил уверенность в том, что благодаря этому наша страна сможет внести больший вклад в деятельность ШОС.

На встрече было доведено до внимания, что 2023 год объявлен в Азербайджане Годом Гейдара Алиева, в связи с чем в Азербайджане, а также за рубежом запланированы различные мероприятия по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера.

Отметив, что заявка Азербайджана на предоставление статуса наблюдателя в настоящее время рассматривается государствами-членами, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин выразил надежду, что она получит положительный отклик. Он рассказал об истории и деятельности представляемой им организации.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между Азербайджаном и ШОС в различных сферах.

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В рамках визита делегация встретилась с председателем Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянем.

Линь Сунтянь сказал, что азербайджано-китайские отношения под руководством Си Цзиньпина и Ильхама Алиева динамично развиваются, а политическое доверие между главами государств придало большой импульс успешному сотрудничеству в различных сферах.

Подчеркнув роль видного политического деятеля Гейдара Алиева в налаживании связей между Китаем и Азербайджаном, председатель ассоциации отметил, что эти заслуги общенационального лидера никогда не будут забыты. По его словам, регулярные встречи глав государств играют важную роль в углублении сотрудничества между нашими странами.

Линь Сунтянь довел до внимания, что меморандум, подписанный в 2017 году между возглавляемой им ассоциацией и Фондом Гейдара Алиева, придал импульс дальнейшему углублению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах, подчеркнул возможность наладить в будущем сотрудничество в других областях, в том числе в сфере экономики, туризма, молодежи, спорта, СМИ.

Помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров сказал, что сотрудничество между Фондом и Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами во многом способствовало дальнейшему укреплению тесных дружественных отношений между двумя народами. Была подчеркнута важность взаимного участия в международных мероприятиях, которые будут проведены на территории обеих стран.

Отметив, что Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу Китая "Один пояс, один путь", А.Алакбаров напомнил об участии Президента Ильхама Алиева во втором форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине. Он сказал, что Азербайджан своим экономическим, а также транспортно-логистическим потенциалом внес большой вклад в реализацию этой инициативы.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами.